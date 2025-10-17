Загадочные НЛО в небе напугали американцев: жители штатов подозревают Китай (видео)

Жители Колорадо, Аризоны и Алабамы в США напуганы белыми объектами в небе, которые подозрительно напоминают китайский разведывательный воздушный шар, обнаруженный и сбитый истребителем у побережья Южной Каролины в 2023 году.

Местные жители заполонили социальные сети фотографиями и видеозаписями странных воздушных шаров, сообщает Daily Mail.

Если одни очевидцы таких "НЛО" считают, что эти объекты могут быть частью обычных исследовательских проектов, другие же убеждены, что это "новые китайские разведывательные воздушные шары", предназначенные для сбора разведывательной информации.

В этом году в Тусоне, штат Аризона, было зафиксировано несколько случаев наблюдения подобных объектов, одно из которых породило предположения о том, что это была "китайская платформа со шпионскими камерами, передающая военные секреты быстрыми пакетами".

Однако согласно более поздним сообщениям, по крайней мере один из объектов в Тусоне был частью американских военных испытаний. Теперь американцы опасаются, что будет нарушена неприкосновенность их частной жизни.

"Эта технология не должна и конституционно не может применяться к американскому народу. Даже тестирование для возможного использования за рубежом на законных театрах военных действий вызывает много вопросов о том, какие данные собираются", – заявил Джей Стэнли, старший аналитик Американского союза защиты гражданских свобод.

Очевидцы из города Леммон говорят, что обычно такие белые объекты висят на высоте 18 000 метров. Тревогу у людей вызывает то, что их невозможно отследить на Flightradar24, приложении для мониторинга полетов.

Flightradar24 не "видит" шары, которые напугали людей в США Фото: Соцсети

Ранее подобные наблюдения в июне вызвали переполох, когда несколько высотных аэростатов задержались над районами Тусона и Сьерра-Висты более чем на неделю, встревожив местных.

Что касается китайского шара-шпиона, то в апреле 2023 года американские официальные лица подтверждали, что он в режиме реального времени мог собирать разведданные с нескольких секретных американских военных объектов.

Американские политики выразили недовольство тем, что китайские воздушные шары, при своей относительно низкой стоимости, смогли проникнуть в воздушное пространство США и Канады, на оборону которого были потрачены миллиарды долларов. В итоге сенаторы намерены пересмотреть бюджет и возможности Североамериканского аэрокосмического командования.

В февральском отчете 2025 года говорилось, что он был оснащен оборудованием американского производства. Военные аналитики, демонтировавшие шар, обнаружили, что он был оснащен американскими модулями спутниковой связи и сложными датчиками как минимум пяти различных американских компаний, сообщает издание.

Обнаруженный в ходе расследования китайский патент также свидетельствует о том, что Пекин уже разработал точный план использования американских спутниковых технологий для управления этими шпионскими шарами и сбора конфиденциальных данных.

Китайский шар-шпион был сбит над США в 2023 году

По версии следствия, необходимое оборудование можно было легко приобрести в Интернете.

Напомним, в декабре прошлого года над Америкой сгорели китайский спутник и космическая ракета.

Также сообщалось, почему эксперты считают, что воздушный шар в чем то лучше спутника-шпиона. Стратостату доступна информация, которая на орбиту просто "не долетает".