Хакери заявили про кібератаку на російський месенджер Мах: в Даркнеті продають дані 45 млн росіян

Повідомлення про ймовірну хакерську атаку на національний російський месенджер Мах з'явилося на форумі DarkForums. Користувач Titusko25357 стверджує, що отримав понад 46 млн рядків з бази даних сервісу.

Про вірогідну кібератаку в РФ на національний месенджер повідомило 19 жовтня білоруське опозиційне медіа Nexta. При цьому пресслужба Мах у коментарі російським ЗМІ назвала інформацію про витік даних фейком і запевнила, що база надійно захищена.

Користувач Titusko25357 на DarkForums заявив, що вкрав базу даних месенджера Мах Фото: Telegram NEXTA

У своєму повідомленні Titusko25357 пише, що продає "повний дамп бази даних" на 46 203 590 рядків з російського національного месенджера Мах. За словами журналістів, як доказ він опублікував фрагмент дампа з іменами, прізвищами, номерами телефонів й ідентифікаторами користувачів на порталі "Держпослуги", а також заявив, що має доступ до внутрішніх інструментів месенджера, таких як CRM-система Salesforce.

Відео дня

При цьому російські ЗМІ зазначили, що пару днів тому компанія VK, яка створила месенджер Мах, відзвітувала про 45 млн користувачів.

Що відомо про месенджер Мах

Платформа Мах, створена на заміну забороненому владою РФ WhatsApp, позиціюється в Росії як "національний месенджер". Мах створений за зразком китайського WeChat. Президент РФ Володимир Путін заявляв, що на цю платформу мають перейти всі державні сервіси. Вона інтегрується з державними послугами, платіжними сервісами, підтримує електронний підпис і цифровий ID. З 1 вересня 2025 року застосунок встановлюється на всі нові смартфори та планшети, що продаються в Росії.

Нагадаємо, 15 жовтня ЗМІ писали, що спеціалісти ГУР атакували "Оріон Телеком" — сибірський інтернет-провайдер. На відсутність зв'язку скаржилися жителі Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану.