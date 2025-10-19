Хакеры заявили о кибератаке на российский мессенджер Мах: в Даркнете продают данные 45 млн россиян

Сообщение о вероятной хакерской атаке на национальный российский мессенджер Мах появилось на форуме DarkForums. Пользователь Titusko25357 утверждает, что получил более 46 млн строк из базы данных сервиса.

О вероятной кибератаке в РФ на национальный мессенджер сообщило 19 октября белорусское оппозиционное медиа Nexta. При этом пресс-служба Мах в комментарии российским СМИ назвала информацию об утечке данных фейком и заверила, что база надежно защищена.

Пользователь Titusko25357 на DarkForums заявил, что украл базу данных мессенджера Мах Фото: Telegram NEXTA

В своем сообщении Titusko25357 пишет, что продает "полный дамп базы данных" на 46 203 590 строк из российского национального мессенджера Мах. По словам журналистов, в качестве доказательства он опубликовал фрагмент дампа с именами, фамилиями, номерами телефонов и идентификаторами пользователей на портале "Госуслуги", а также заявил, что имеет доступ к внутренним инструментам мессенджера, таким как CRM-система Salesforce.

При этом российские СМИ отметили, что пару дней назад компания VK, которая создала мессенджер Мах, отчиталась о 45 млн пользователей.

Что известно о мессенджере Мах

Платформа Мах, созданная на замену запрещенному властями РФ WhatsApp, позиционируется в России как "национальный мессенджер". Мах создан по образцу китайского WeChat. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на эту платформу должны перейти все государственные сервисы. Она интегрируется с государственными услугами, платежными сервисами, поддерживает электронную подпись и цифровой ID. С 1 сентября 2025 года приложение устанавливается на все новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России.

