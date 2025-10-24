Наймолодший пілот "Формули-3" зізнався, що вбив свого батька (фото)

Колишній іспанський гонщик "Формули-3", 23-річний Антолін Гонсалес зізнався, що убив свого 56-річного батька під час родинної сварки. Його заарештували за звинуваченням в убивстві в липні 2025 року.

Про зізнання експілота "Формули-3" в убивстві пише іспанська спортивна газета Marca. За даними слідства, Гонсалес поранив свого батька в шию ножем на промисловому складі в місті Аранда-де-Дуеро.

Сам Антолін стверджує, що його батько першим застосував проти нього знаряддя вбивства — ніж із лезом завдовжки від 10 до 15 см. Це спровокувало смертельну бійку, в якій він випадково поранив батька в шию.

Спочатку юнак втік з місця події, пізніше його заарештували в сусідньому місті Сіновас. Антолін зізнався у скоєному на засіданні суду майже через чотири місяці після інциденту, розраховуючи на зменшення свого покарання.

Кар'єра Гонсалеса у "Формулі-3"

Журналісти розповіли, що Антолін Гонсалес був одним із найперспективніших гонщиків іспанського автоспорту. Він сів за кермо боліда "Формули-3" у 13 років, ставши таким чином наймолодшим пілотом. Брав участь також в іспанській "Формулі-4". Протягом року Антолін виступав за команду Drivex, був учасником Formula Masters China.

Після того, як Гонсалес посів друге місце в азійській "Формулі-3" у 2018 році, він був вимушений відмовитися від подальшої участі в перегонах через брак фінансування.

Іспанець Антолін Гонсалес сів за кермо одномісного боліда "Формули-3" в 13 років Фото: X (Twitter)

