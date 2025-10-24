Самый молодой пилот "Формулы-3" признался, что убил своего отца (фото)

Бывший испанский гонщик "Формулы-3", 23-летний Антолин Гонсалес признался, что убил своего 56-летнего отца во время семейной ссоры. Его арестовали по обвинению в убийстве в июле 2025 года.

О признании экспилота "Формулы-3" в убийстве пишет испанская спортивная газета Marca. По данным следствия, Гонсалес ранил своего отца в шею ножом на промышленном складе в городе Аранда-де-Дуэро.

Сам Антолин утверждает, что его отец первым применил против него орудие убийства — нож с лезвием длиной от 10 до 15 см. Это спровоцировало смертельную драку, в которой он случайно ранил отца в шею.

Сначала юноша сбежал с места происшествия, позже его арестовали в соседнем городе Синовас. Антолин признался в содеянном на заседании суда почти через четыре месяца после инцидента, рассчитывая на уменьшение своего наказания.

Карьера Гонсалеса в "Формуле-3"

Журналисты рассказали, что Антолин Гонсалес был одним из самых перспективных гонщиков испанского автоспорта. Он сел за руль болида "Формулы-3" в 13 лет, став таким образом самым молодым пилотом. Участвовал также в испанской "Формуле-4". В течение года Антолин выступал за команду Drivex, был участником Formula Masters China.

После того, как Гонсалес занял второе место в азиатской "Формуле-3" в 2018 году, он был вынужден отказаться от дальнейшего участия в гонках из-за нехватки финансирования.

Испанец Антолин Гонсалес сел за руль одноместного болида "Формулы-3" в 13 лет Фото: X (Twitter)

