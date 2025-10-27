Зрадницю Монтян внесли до списку терористів РФ після доносів Соловйова: подробиці

Російську пропагандистку та зрадницю України Тетяну Монтян внесли до переліку терористів і екстремістів у Росії. Рішення було оприлюднене на сайті Росфінмоніторингу, однак офіційних пояснень щодо причин її включення до списку поки не надано.

За даними російських ЗМІ, у публічному переліку Росфінмоніторингу зазначено повне ім’я Монтян — Тетяна Миколаївна, дату народження — 29 серпня 1972 року, а також місце народження — місто Керч, Кримська область УРСР. Інших деталей щодо мотивів або підстав для внесення її до списку російські джерела не розкривають.

Водночас українське медіа "Телебачення Торонто" уточнює, що до списку екстремістів Монтян потрапила після доносів від відомого прокремлівського медійника Володимира Соловйова та інших представників російських пропагандистських ЗМІ. За їхньою інформацією, Монтян регулярно критикує політику та владу на окупованому Донбасі, а також коментує дії проросійських медіа, що, ймовірно, й стало підставою для її включення до списку.

Зокрема, відомо, що ще влітку Володимир Соловйов публічно звинувачував Монтян у привласненні коштів, зібраних для російських військових. Крім того, відомий донецький неонацист Олександр Матюшин звернувся до Слідчого комітету РФ із вимогою порушити проти неї кримінальну справу за критику дій окупаційної влади Донбасу.

У Росії внесення до переліку терористів і екстремістів тягне за собою низку серйозних обмежень. Серед них — заборона брати участь у виборах, обмеження у використанні фінансових систем та неможливість співпраці з медіа. Ці заходи значно ускладнюють публічну діяльність особи та її участь у соціальному й політичному житті.

На момент публікації новини Тетяна Монтян не робила офіційних заяв або коментарів з цього приводу на своїх сторінках у соціальних мережах, тож реакція з її боку поки невідома. Водночас в одній з останніх публікацій вона критикувала Володимира Соловйова за надмірну агресію проти Заходу, називаючи його висловлювання кровожерливими та шкідливими для дипломатичних зусиль Росії. Монтян підкреслила, що подібні заяви пропагандиста підривають офіційну політику РФ і лише зміцнюють уявлення про агресивні плани Росії в Європі.

Нагадаємо, що у 2024 році Монтян, яка виступала на кремлівських каналах і знімала пропагандистські сюжети на окупованих територіях, звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу та позбавили права вести адвокатську діяльність рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Житомирської області.

Також Фокус писав, що у 2023 році СБУ повідомила про підозру пропагандистці Тетяні Монтян, яку звинувачують у колабораціонізмі та зазіханні на територіальну цілісність України.