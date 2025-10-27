Предательницу Монтян внесли в список террористов РФ после доносов Соловьева: подробности

Российскую пропагандистку и предательницу Украины Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Решение было обнародовано на сайте Росфинмониторинга, однако официальных объяснений относительно причин ее включения в список пока не предоставлено.

По данным российских СМИ, в публичном перечне Росфинмониторинга указано полное имя Монтян — Татьяна Николаевна, дата рождения — 29 августа 1972 года, а также место рождения — город Керчь, Крымская область УССР. Других деталей относительно мотивов или оснований для внесения ее в список российские источники не раскрывают.

В то же время украинское медиа "Телевидение Торонто" уточняет, что в список экстремистов Монтян попала после доносов от известного прокремлевского медийщика Владимира Соловьева и других представителей российских пропагандистских СМИ. По их информации, Монтян регулярно критикует политику и власть на оккупированном Донбассе, а также комментирует действия пророссийских медиа, что, вероятно, и стало основанием для ее включения в список.

Відео дня

В частности, известно, что еще летом Владимир Соловьев публично обвинял Монтян в присвоении средств, собранных для российских военных. Кроме того, известный донецкий неонацист Александр Матюшин обратился в Следственный комитет РФ с требованием возбудить против нее уголовное дело за критику действий оккупационных властей Донбасса.

В России внесение в перечень террористов и экстремистов влечет за собой ряд серьезных ограничений. Среди них — запрет участвовать в выборах, ограничения в использовании финансовых систем и невозможность сотрудничества с медиа. Эти меры значительно усложняют публичную деятельность лица и его участие в социальной и политической жизни.

На момент публикации новости Татьяна Монтян не делала официальных заявлений или комментариев по этому поводу на своих страницах в социальных сетях, поэтому реакция с ее стороны пока неизвестна. В то же время в одной из последних публикаций она критиковала Владимира Соловьева за чрезмерную агрессию против Запада, называя его высказывания кровожадными и вредными для дипломатических усилий России. Монтян подчеркнула, что подобные заявления пропагандиста подрывают официальную политику РФ и лишь укрепляют представление об агрессивных планах России в Европе.

Напомним, что в 2024 году Монтян, которая выступала на кремлевских каналах и снимала пропагандистские сюжеты на оккупированных территориях, обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса и лишили права вести адвокатскую деятельность решением квалификационно-дисциплинарной комиссии Житомирской области.

Также Фокус писал, что в 2023 году СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Татьяне Монтян, которую обвиняют в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.