Єдиний, хто вижив під час катастрофи рейсу Air India, зізнався, чому не радий порятунку

Вішваш Кумар Рамеш, який був на борту рейсу Air India, що розбився одразу після зльоту в Ахмадабаді і поховав під уламками 241 людину, став єдиним, хто вижив. Майже через п'ять місяців після трагедії він дав нове інтерв'ю і зізнався, що не почувається щасливим.

Рамеш стверджує, що того дня втратив більшу частину свого життя, адже в аварії загинув його брат Аджай. Про це чоловік розповів в інтерв'ю ВВС. Ця бесіда з журналістами стала другою. Перший раз він давав їм коментар, перебуваючи в лікарняній палаті.

Через кілька місяців після аварії психологічний стан Вішваша Кумара залишається важким. З моменту повернення додому в Лестер (Велика Британія) індієць бореться з посттравматичним стресовим розладом.

За його словами, він не може говорити з дружиною і сином, якому чотири роки.

"Тепер я сам. Просто сиджу у своїй кімнаті один, не розмовляю з дружиною і сином. Я просто хочу бути сам удома", — зізнається він.

Йому дуже боляче згадувати події того трагічного дня, і навіть зараз, даючи інтерв'ю, він плакав.

Вішваш Кумар Рамеш зустрівся з журналістами майже через п'ять місяців після аварії

"Після цієї аварії... мені дуже важко. Фізично, психічно, моя сім'я теж страждає емоційно... моя мама останні чотири місяці сидить щодня за дверима, мовчки. Я ні з ким не розмовляю. Я не люблю розмовляти з кимось іншим. Я не можу багато про що говорити. Я думаю всю ніч, я страждаю психологічно. Кожен день болючий для всієї родини", — додав він.

Рамеш також відчуває фізичний біль. Попри те, що він дивом не зазнав важких каліцтв, у нього болять нога, плечі, коліна і спина. Через це чоловік не може працювати або водити машину. У пересуванні йому допомагає дружина.

Коли Вішваш Кумар ще був в Індії, лікарі діагностували в нього ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), однак він не отримав належної допомоги від психологів.

Представники Рамеша кажуть, що він "загублений і зламаний", і на нього чекає довгий шлях відновлення. Однак керівництво Air India ігнорує його потреби. Авіакомпанія відхилила три запити на зустріч із ним для обговорення належної компенсації за його психологічні та фізичні травми.

"Ця трагедія зламала сім'ю. Ті, хто відповідає на найвищому рівні, мають зустрічатися з потерпілими, зрозуміти їхні потреби, слухати їх", — каже друг потерпілого.

Компанія Air India запропонувала Рамешу тимчасову компенсацію в розмірі 21 500 фунтів стерлінгів (трохи менше $30 тисяч). Він їх прийняв, але цього недостатньо, щоб закрити всі потреби.

Рамеш втратив не тільки брата. Сімейний рибальський бізнес у місті Діу в Індії, яким вони разом керували, теж не працює з моменту аварії.

Аварія рейсу Air India: що відомо

12 червня літак Dreamliner 787-8 із 242 людьми на борту, що прямував із міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Патель у місті Ахмедабад у британський аеропорт Гатвік, за кілька секунд після зльоту почав втрачати висоту і впав на будівлю гуртожитку медичного коледжу.

Вішваш Кумар Рамеш іде після аварії літака, в якій втратив свого брата

З усіх людей, які були в авіалайнері, вижила тільки одна людина. 39-річний Вішваш Кумар Рамеш сидів на місці 11А, біля запасного виходу. Його брат загинув.

Серед жертв — 169 громадян Індії, 52 — Великої Британії. Також на борту були португальці та канадці. Ще 19 людей загинули на землі.

Попередній звіт про аварію, опублікований у липні Індійським бюро розслідування авіакатастроф, засвідчив, що подача палива до двигунів припинилася лише через кілька секунд після зльоту.

Є версія, що причиною аварії рейсу Air India, яка забрала життя 260 осіб, могло стати протікання води, що спровокувало замикання в електроніці судна.