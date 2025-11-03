Единственный выживший при крушении рейса Air India признался, почему не рад спасению

Вишваш Кумар Рамеш, который был на борту рейса Air India, разбившегося сразу после взлета в Ахмадабаде и похоронившего под обломками 241 человека, стал единственным, кто выжил. Спустя почти пять месяцев после трагедии он дал новое интервью и признался, что не чувствует себя счастливым.

Рамеш утверждает, что в тот день потерял большую часть своей жизни, ведь в аварии погиб его брат Аджай. Об этом мужчина рассказал в интервью ВВС. Эта беседа с журналистами стала второй. Первый раз он давал им комментарий, находясь в больничной палате.

Через несколько месяцев после аварии психологическое состояние Вишваша Кумара остается тяжелым. С момента возвращения домой в Лестер (Великобритания) индиец борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

По его словам, он не может говорить с женой и сыном, которому четыре года.

"Теперь я сам. Просто сижу в своей комнате один, не разговариваю с женой и сыном. Я просто хочу быть один дома", – признается он.

Ему очень больно вспоминать события того трагического дня, и даже сейчас, давая интервью, он плакал.

Вишваш Кумар Рамеш встретился с журналистами почти через пять месяцев после аварии

"После этой аварии… мне очень тяжело. Физически, психически, моя семья тоже страдает эмоционально… моя мама последние четыре месяца сидит каждый день за дверью, молча. Я ни с кем не разговариваю. Я не люблю разговаривать с кем-то другим. Я не могу о многом говорить. Я думаю всю ночь, я страдаю психологически. Каждый день болезненный для всей семьи", – добавил он.

Рамеш также испытывает физическую боль. Несмотря на то, что он чудом не получил тяжелых увечий, у него болят нога, плечи, колени и спина. Из-за этого мужчина не может работать или водить машину. В передвижении ему помогает жена.

Когда Вишваш Кумар еще был в Индии, врачи диагностировали у него ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), однако он не получил надлежащей помощи от психологов.

Представители Рамеша говорят, что он "потерян и сломан", и его ждет долгий путь восстановления. Однако руководство Air India игнорирует его потребности. Авиакомпания отклонила три запроса на встречу с ним для обсуждения надлежащей компенсации за его психологические и физические травмы.

"Эта трагедия сломала семью. Те, кто отвечает на самом высоком уровне, должны встречаться с пострадавшими, понять их потребности, слушать их", – говорит друг потерпевшего.

Компания Air India предложила Рамешу временную компенсацию в размере 21 500 фунтов стерлингов (чуть меньше $30 тысяч). Он их принял, но этого недостаточно, чтобы закрыть все потребности.

Рамеш потерял не только брата. Семейный рыболовный бизнес в городе Диу в Индии, которым они вместе руководили, тоже не работает с момента аварии.

Крушение рейса Air India: что известно

12 июня самолет Dreamliner 787-8 с 242 людьми на борту, следовавший из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Патель в городе Ахмедабад в британский аэропорт Гатвик, через несколько секунд после взлета начал терять высоту и упал на здание общежития медицинского колледжа.

Вишваш Кумар Рамеш идет после крушения самолета, в котором потерял своего брата

Из всех людей, которые были в авиалайнере, выжил только один человек. 39-летний Вишваш Кумар Рамеш сидел на месте 11А, у запасного выхода. Его брат погиб.

Среди жертв – 169 граждане Индии, 52 – Великобритании. Также на борту были португальцы и канадцы. Еще 19 человек погибли на земле.

Предварительный отчет об аварии, опубликованный в июле Индийским бюро расследования авиакатастроф, показал, что подача топлива к двигателям прекратилась всего через несколько секунд после взлета.

Есть версия, что причиной крушения рейса Air India, унесшего жизни 260 человек, могла стать протечка воды, спровоцировавшая замыкание в электронике судна.