Единственный выживший при крушении рейса Air India признался, почему не рад спасению
Вишваш Кумар Рамеш, который был на борту рейса Air India, разбившегося сразу после взлета в Ахмадабаде и похоронившего под обломками 241 человека, стал единственным, кто выжил. Спустя почти пять месяцев после трагедии он дал новое интервью и признался, что не чувствует себя счастливым.
Рамеш утверждает, что в тот день потерял большую часть своей жизни, ведь в аварии погиб его брат Аджай. Об этом мужчина рассказал в интервью ВВС. Эта беседа с журналистами стала второй. Первый раз он давал им комментарий, находясь в больничной палате.
Через несколько месяцев после аварии психологическое состояние Вишваша Кумара остается тяжелым. С момента возвращения домой в Лестер (Великобритания) индиец борется с посттравматическим стрессовым расстройством.
По его словам, он не может говорить с женой и сыном, которому четыре года.
"Теперь я сам. Просто сижу в своей комнате один, не разговариваю с женой и сыном. Я просто хочу быть один дома", – признается он.
Ему очень больно вспоминать события того трагического дня, и даже сейчас, давая интервью, он плакал.
"После этой аварии… мне очень тяжело. Физически, психически, моя семья тоже страдает эмоционально… моя мама последние четыре месяца сидит каждый день за дверью, молча. Я ни с кем не разговариваю. Я не люблю разговаривать с кем-то другим. Я не могу о многом говорить. Я думаю всю ночь, я страдаю психологически. Каждый день болезненный для всей семьи", – добавил он.
Рамеш также испытывает физическую боль. Несмотря на то, что он чудом не получил тяжелых увечий, у него болят нога, плечи, колени и спина. Из-за этого мужчина не может работать или водить машину. В передвижении ему помогает жена.
Когда Вишваш Кумар еще был в Индии, врачи диагностировали у него ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), однако он не получил надлежащей помощи от психологов.
Представители Рамеша говорят, что он "потерян и сломан", и его ждет долгий путь восстановления. Однако руководство Air India игнорирует его потребности. Авиакомпания отклонила три запроса на встречу с ним для обсуждения надлежащей компенсации за его психологические и физические травмы.
"Эта трагедия сломала семью. Те, кто отвечает на самом высоком уровне, должны встречаться с пострадавшими, понять их потребности, слушать их", – говорит друг потерпевшего.
Компания Air India предложила Рамешу временную компенсацию в размере 21 500 фунтов стерлингов (чуть меньше $30 тысяч). Он их принял, но этого недостаточно, чтобы закрыть все потребности.
Рамеш потерял не только брата. Семейный рыболовный бизнес в городе Диу в Индии, которым они вместе руководили, тоже не работает с момента аварии.
Крушение рейса Air India: что известно
12 июня самолет Dreamliner 787-8 с 242 людьми на борту, следовавший из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Патель в городе Ахмедабад в британский аэропорт Гатвик, через несколько секунд после взлета начал терять высоту и упал на здание общежития медицинского колледжа.
Из всех людей, которые были в авиалайнере, выжил только один человек. 39-летний Вишваш Кумар Рамеш сидел на месте 11А, у запасного выхода. Его брат погиб.
Среди жертв – 169 граждане Индии, 52 – Великобритании. Также на борту были португальцы и канадцы. Еще 19 человек погибли на земле.
Предварительный отчет об аварии, опубликованный в июле Индийским бюро расследования авиакатастроф, показал, что подача топлива к двигателям прекратилась всего через несколько секунд после взлета.
Есть версия, что причиной крушения рейса Air India, унесшего жизни 260 человек, могла стать протечка воды, спровоцировавшая замыкание в электронике судна.