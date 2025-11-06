"Не обговорюють війну у школі": у Фінляндії 11-річну українку змусили співати російську "Калинку"

У Фінляндії вчителька музики змусила 11-річну дівчинку з української родини співати російською мовою пісню "Калинка", що є однієї з композицій, яка асоціюється з військовою потугою країни-агресора.

Інцидент трапився в одній із шкіл міста Еспоо, яке розташоване поблизу столиці Фінляндії — Гельсінкі, пише Yle.

Учням запропонували заспівати російську пісню "Калинка", проте двічинка, яку звати Ніколь, сказала вчительці, що вона українка і не хоче співати російською. Проте викладачка музики заявила, що "у школі не обговорюють війну".

"Донька зрозуміла, що якщо не співатиме, отримає погану оцінку, тож була змушена співати. Але це її дуже засмутило", — розповіла мати Ніколь — Ірина Горкун-Сілен.

Жінка підкреслила, що пісня "Калинка" — це пісня, відома у виконанні хору Червоної армії, який асоціюється з російським військовим та імперським минулим.

На її думку, подібні завдання в навчальних закладах сприяють "нормалізації культури держави-агресора".

Директорка школи, в якій стався інцидент, Елінор Гелльман зазначила, що заклад "відкритий для всіх дітей незалежно від їхнього походження" та дотримується державної навчальної програми.

"На таких предметах, як музика, учні можуть стикатися з різними формами культурного самовираження, які були ретельно підібрані для навчання в класі з освітніх міркувань. Вчителів заохочують відповідати на запитання учнів обдумано, з огляду на потреби всієї групи", — пояснила Гепльман.

Водночас у Фінському управлінні освіти зауважили, що через війну в Україні деякі культурні теми можуть бути особливо чутливими й викликати емоційні реакції.

"Якщо учень вважає завдання або пісню на уроці музики неприємними, наприклад, з особистих або сімейних причин, вчитель має педагогічну свободу і можливість вжити гнучких заходів. Це може означати, наприклад, вибір альтернативної пісні, завдання з акомпанементом або інший спосіб участі", — зазначила юрист Національної ради з освіти Гайді Руонала.

За словами Ірини Горкун-Сілен, подібні ситуації трапляються в країні не вперше.

"Хоча багато українців розуміють і знають російську, ця мова для нас стала мовою війни, болю й окупації", — наголосила мати дівчинки.

