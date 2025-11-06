"Не обсуждают войну в школе": в Финляндии 11-летнюю украинку заставили петь российскую "Калинку"

В Финляндии учительница музыки заставила 11-летнюю девочку из украинской семьи петь на русском языке песню "Калинка", которая является одной из композиций, ассоциирующейся с военной мощью страны-агрессора.

Инцидент произошел в одной из школ города Эспоо, который расположен вблизи столицы Финляндии — Хельсинки, пишет Yle.

Ученикам предложили спеть русскую песню "Калинка", однако девочка, которую зовут Николь, сказала учительнице, что она украинка и не хочет петь на русском. Однако преподавательница музыки заявила, что "в школе не обсуждают войну".

"Дочь поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку, поэтому была вынуждена петь. Но это ее очень расстроило", — рассказала мать Николь — Ирина Горкун-Силен.

Женщина подчеркнула, что песня "Калинка" — это песня, известная в исполнении хора Красной армии, который ассоциируется с российским военным и имперским прошлым.

По ее мнению, подобные задания в учебных заведениях способствуют "нормализации культуры государства-агрессора".

Директор школы, в которой произошел инцидент, Элинор Гелльман отметила, что заведение "открыто для всех детей независимо от их происхождения" и придерживается государственной учебной программы.

"На таких предметах, как музыка, ученики могут сталкиваться с различными формами культурного самовыражения, которые были тщательно подобраны для обучения в классе по образовательным соображениям. Учителей поощряют отвечать на вопросы учеников обдуманно, учитывая потребности всей группы", — пояснила Гепльман.

В то же время в Финском управлении образования отметили, что из-за войны в Украине некоторые культурные темы могут быть особенно чувствительными и вызывать эмоциональные реакции.

"Если ученик считает задание или песню на уроке музыки неприятными, например, по личным или семейным причинам, учитель имеет педагогическую свободу и возможность принять гибкие меры. Это может означать, например, выбор альтернативной песни, задания с аккомпанементом или другой способ участия", — отметила юрист Национального совета по образованию Хайди Руонала.

По словам Ирины Горкун-Силен, подобные ситуации случаются в стране не впервые.

"Хотя многие украинцы понимают и знают русский, этот язык для нас стал языком войны, боли и оккупации", — подчеркнула мать девочки.

