Мінімум три "прильоти": російський Воронеж після нічної атаки сидів без електрики (фото)

У російському місті Воронеж, де уночі лунали вибухи, зникало електропостачання у декількох районах. Повідомляють, що на місцевій ТЕЦ сталося принаймні три ракетні влучання.

Ракети поцілили у ТЕЦ по декількох напрямках, повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Зокрема, було влучання ракети у зовнішній бік котельні №1, друга ракета пробила дах і зруйнувала основу будівлі, третя могла влучити в будівлю теплогенерації з турбінами (ця інформація ще потребує уточнення після аналізу оперативних даних і супутникових знімків).

"За наявними даними, дві ракети влучили в будівлю з котлами, де розташовані котли-утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни. Саме вони працюють у зв'язці з газотурбінними модулями LM6000 PD Sprint, що виробляють первинну електроенергію", – уточнює паблік.

У мережі з’явилися і відповідні фото, де вказані пошкодження після "прильотів".

Пошкодження на Воронезькій ТЕЦ

До речі, пошкоджений енергоблок вважався за один з найкращих у регіоні, адже його побудували лише у 2019 році. Воронезька ТЕЦ забезпечувала теплом та електроенергією близько тисячі підприємств, серед яких – і воєнні об’єкти держави-агресора.

Нагадаємо, раніше у російському Воронежі пролунали вибухи і зникло світло. Там оголошували ракетну небезпеку, а місцеві мешканці повідомляли про 5-6 потужних вибухів.

Зазначимо, що у російському Бєлгороді після серії вибухів на місцевій ТЕЦ так само зникло світло. Там повідомляли про ракетний удар, який суттєво пошкодив або навіть знищив станцію.