Минимум три "прилета": российский Воронеж после ночной атаки сидел без электричества (фото)

В российском городе Воронеж, где ночью раздавались взрывы, исчезало электроснабжение в нескольких районах. Сообщается, что на местной ТЭЦ произошло по крайней мере три ракетных попадания.

Ракеты попали в ТЭЦ по нескольким направлениям, сообщает Telegram-канал Exilenova+. В частности, было попадание ракеты во внешнюю сторону котельной №1, вторая ракета пробила крышу и разрушила основание здания, третья могла попасть в здание теплогенерации с турбинами (эта информация еще требует уточнения после анализа оперативных данных и спутниковых снимков).

"По имеющимся данным, две ракеты попали в здание с котлами, где расположены котлы-утилизаторы, парогенераторы, теплообменники и паровые турбины. Именно они работают в связке с газотурбинными модулями LM6000 PD Sprint, вырабатывающими первичную электроэнергию", — уточняет паблик.

В сети появились и соответствующие фото, где указаны повреждения после "прилетов".

Повреждения на Воронежской ТЭЦ

Кстати, поврежденный энергоблок считался одним из лучших в регионе, ведь его построили только в 2019 году. Воронежская ТЭЦ обеспечивала теплом и электроэнергией около тысячи предприятий, среди которых — и военные объекты государства-агрессора.

Напомним, ранее в российском Воронеже прогремели взрывы и исчез свет. Там предупреждали о ракетной опасности, а местные жители сообщали о 5-6 мощных взрывах.

Отметим, что в российском Белгороде после серии взрывов на местной ТЭЦ так же исчез свет. Там сообщали о ракетном ударе, который существенно повредил или даже уничтожил станцию.