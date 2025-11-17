Кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив у ДТП: є постраждалий, подробиці

У Мерівіллі, штат Теннессі, кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під час виконання службових завдань із забезпечення безпеки. Внаслідок інциденту один із поліцейських отримав тяжкі травми та був терміново госпіталізований.

Як повідомляє ABC News, аварія сталася у п’ятницю ввечері під час операції з охорони виконавчої влади, у якій брали участь кілька місцевих та державних правоохоронних органів. За даними поліції Мерівілла, до інциденту були причетні офіцер Джастін Браун та представник державного патруля Теннессі. Подія відбулася під час супроводу кортежу, у складі якого перебував віцепрезидент США.

Громадяни, які опинилися на місці ДТП, одразу надали першу медичну допомогу постраждалому офіцерові. Начальник поліції Мерівілла Тоні Крісп подякував очевидцям за швидку реакцію, яка врятувала життя Джастіну Брауну, назвавши їх "справжніми героями".

Відео дня

"Тим людям, чиє швидке реагування врятувало життя Брауну минулої ночі, ми ніколи не зможемо достатньою мірою віддячити. Ви справжні герої", — сказав начальник поліції Мерівілла Тоні Крісп.

Як зазначає видання, Брауна доставили до лікарні у критичному стані, де вранці суботи йому провели операцію. За словами спеціального агента Джейсона Пака з Департаменту безпеки Теннессі, машина швидкої допомоги, що супроводжувала кортеж, також надала потерпілому невідкладну допомогу на місці. Іншого поліцейського, який був задіяний у зіткненні, оглянули парамедики, і його транспортування до лікарні не знадобилося.

Офіцер поліції Мерівілля, попередник поліції Джастін Браун, отримав важкі травми внаслідок зіткнення його поліцейського мотоцикла з позашляховиком патрульної служби дорожньої поліції Теннессі. Фото: ABC News

Речниця Секретної служби США Кетрін Пірс підтвердила, що під час аварії віцепрезидент Венс перебував у складі кортежу. Вона наголосила, що інцидент не вплинув на безпеку осіб, яких супроводжували агенти, та висловила підтримку постраждалим поліцейським, їхнім родинам і службам, що забезпечують охорону. Пірс додала, що Секретна служба уважно слідкує за розвитком подій та розслідує обставини аварії.

"Секретна служба США уважно стежить за серйозним дорожнім інцидентом за участю місцевих правоохоронців, що стався ввечері в Мерівіллі, штат Теннессі, під час супроводу кортежу високопоставлених осіб. Наші думки з цими офіцерами, їхніми сім'ями та їхніми відомствами", — додала вона.

Нагадаємо, що на заході Turning Point USA у Міссісіпі віцепрезидент США Джей Ді Венс потрапив у центр уваги через свої тривалі обійми з вдовою політичного активіста Чарлі Кірка, Ерікою. Експерти з мови тіла зазначають, що їхня взаємодія виглядала дуже інтимною та емоційно близькою, але не обов’язково романтичною.

Також Фокус писав, Джей Ді Венс розповів, що його публічний конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого став одним із найгучніших епізодів у його політичній кар’єрі.