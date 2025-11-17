Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал в ДТП: есть пострадавший, подробности

В Меривилле, штат Теннесси, кортеж вице-президента США Джей Ди Венса попал в дорожно-транспортное происшествие во время выполнения служебных задач по обеспечению безопасности. В результате инцидента один из полицейских получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Как сообщает ABC News, авария произошла в пятницу вечером во время операции по охране исполнительной власти, в которой участвовали несколько местных и государственных правоохранительных органов. По данным полиции Меривилла, к инциденту были причастны офицер Джастин Браун и представитель государственного патруля Теннесси. Происшествие произошло во время сопровождения кортежа, в составе которого находился вице-президент США.

Граждане, оказавшиеся на месте ДТП, сразу оказали первую медицинскую помощь пострадавшему офицеру. Начальник полиции Меривилла Тони Крисп поблагодарил очевидцев за быструю реакцию, которая спасла жизнь Джастину Брауну, назвав их "настоящими героями".

"Тем людям, чье быстрое реагирование спасло жизнь Брауну прошлой ночью, мы никогда не сможем в достаточной степени отблагодарить. Вы настоящие герои", — сказал начальник полиции Меривилла Тони Крисп.

Как отмечает издание, Брауна доставили в больницу в критическом состоянии, где утром субботы ему провели операцию. По словам специального агента Джейсона Пака из Департамента безопасности Теннесси, машина скорой помощи, сопровождавшая кортеж, также оказала пострадавшему неотложную помощь на месте. Другого полицейского, который был задействован в столкновении, осмотрели парамедики, и его транспортировка в больницу не понадобилась.

Офицер полиции Меривилля, предшественник полиции Джастин Браун, получил тяжелые травмы в результате столкновения его полицейского мотоцикла с внедорожником патрульной службы дорожной полиции Теннесси. Фото: ABC News

Пресс-секретарь Секретной службы США Кэтрин Пирс подтвердила, что во время аварии вице-президент Вэнс находился в составе кортежа. Она подчеркнула, что инцидент не повлиял на безопасность лиц, которых сопровождали агенты, и выразила поддержку пострадавшим полицейским, их семьям и службам, обеспечивающим охрану. Пирс добавила, что Секретная служба внимательно следит за развитием событий и расследует обстоятельства аварии.

"Секретная служба США внимательно следит за серьезным дорожным инцидентом с участием местных правоохранителей, произошедшим вечером в Меривилле, штат Теннесси, во время сопровождения кортежа высокопоставленных лиц. Наши мысли с этими офицерами, их семьями и их ведомствами", — добавила она.

