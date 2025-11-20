Ранок почався з блекауту: у Парижі різко зникло світло у 170 тисячах будинків

Зранку 20 листопада у столиці Франції сталося несподіване відключення світла, яке вплинуло на роботу світлофорів, вуличних ліхтарів і навіть метро. У будинки мешканців Парижа електроенергію повертали поступово.

Вранці у деяких районах Парижа та сусідньому регіоні О-де-Сен сталося масштабне знеструмлення. Без світла тимчасово залишились 55 тисяч будинків. Про це 20 листопада повідомили в Euronews.

"Крім великої кількості будинків, відключення електроенергії також призвело до вимкнення світлофорів і вуличного освітлення. Деякі лінії метро та приміських поїздів також були зупинені", — передали у виданні.

Оператор електромережі Enedis заявив, що блекаут тривав приблизно п'ять хвилин. Він стався внаслідок технічної аварії на підстанції RTE у місті Іссі-ле-Муліно. RTE відповідає за управління високовольтними лініями електропередачі у Франції.

У компанії Enedis перепросили за спричинені незручності.

За даними Sky News, внаслідок блекауту у Парижі без світла залишились приблизно 170 тисяч будинків. Зазначається, що знеструмлення сталося о 6:38 за місцевим часом.

112 тисяч будинків у місті й на околицях знову підключили до мережі вже за п'ять хвилин. Станом на 7:50 без електроенергії залишалися ще 2600 будинків, а команди RTE працювали над їх заживленням. В Enedis пообіцяли, що світло повністю відновлять до 9:00.

