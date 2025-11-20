Утро началось с блэкаута: в Париже резко исчез свет в 170 тысячах домов

Утром 20 ноября в столице Франции произошло неожиданное отключение света, которое повлияло на работу светофоров, уличных фонарей и даже метро. В дома жителей Парижа электроэнергию возвращали постепенно.

Утром в некоторых районах Парижа и соседнем регионе О-де-Сен произошло масштабное обесточивание. Без света временно остались 55 тысяч домов. Об этом 20 ноября сообщили в Euronews.

"Кроме большого количества домов, отключение электроэнергии также привело к отключению светофоров и уличного освещения. Некоторые линии метро и пригородных поездов также были остановлены", — передали в издании.

Оператор электросети Enedis заявил, что блэкаут длился примерно пять минут. Он произошел в результате технической аварии на подстанции RTE в городе Исси-ле-Мулино. RTE отвечает за управление высоковольтными линиями электропередачи во Франции.

В компании Enedis принесли извинения за причиненные неудобства.

По данным Sky News, в результате блэкаута в Париже без света остались примерно 170 тысяч домов. Отмечается, что обесточивание произошло в 6:38 по местному времени.

112 тысяч домов в городе и в окрестностях снова подключили к сети уже через пять минут. По состоянию на 7:50 без электроэнергии оставались еще 2600 домов, а команды RTE работали над их питанием. В Enedis пообещали, что свет полностью восстановят до 9:00.

