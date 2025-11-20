Россияне напали на посла Польши в Санкт-Петербурге: "активисты" несли антиукраинские плакаты

В российском Санкт-Петербурге 16 ноября группа "активистов" напала на посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского. Россияне несли плакаты с антиукраинскими и антипольскими лозунгами.

О нападении на посла Польши в России пишет 20 ноября издание Gazeta Wyborcza. По информации журналистов, Кшиштофа Краевского пытались избить около полудня, когда он шел в базилику святой Екатерины Александрийской на богослужение по случаю польского Дня независимости.

По дороге к базилике польского посла окружила группа россиян с плакатами. По словам журналистов, после российского полномасштабного вторжения в Украину и ухудшения отношений между РФ и Польшей Краевского постоянно сопровождает Служба государственной охраны, и избиение посла предотвратило только ее вмешательство.

"Это был самый серьезный инцидент такого рода за много лет", — сказал изданию инсайдер в Министерстве иностранных дел Польши.

Нападение на посла в России подтвердил представитель польского МИД Мацей Вевир. По его словам, Краевского окружила агрессивная группа российских активистов примерно из 10 человек с транспарантами в руках. Когда они хотели перейти от словесных упреков к физическому нападению, их остановили охранники.

"В среду, во время встречи с российским поверенным в делах, польская сторона выразила свое возмущение. В ответ нам сказали, что такие ситуации "не должны случаться", — рассказал журналистам спикер МИД.

Майей Вевир добавил, что польский дипломат не получил серьезных травм во время инцидента.

По словам журналистов, посла атаковали в российском городе из-за помощи Польши Украине.

22 октября СМИ рассказывали, что русскоязычный гражданин Латвии Александр Вабикс, который напал на украинку в Швейцарии из-за украинского языка, проявлял агрессию и к другим женщинам.