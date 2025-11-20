Росіяни напали на посла Польщі в Санкт-Петербурзі: "активісти" несли антиукраїнські плакати

В російському Санкт-Петербурзі 16 листопада група "активістів" напала на посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського. Росіяни несли плакати з антиукраїнськими та антипольськими гаслами.

Про напад на посла Польщі в Росії пише 20 листопада видання Gazeta Wyborcza. За інформацією журналістів, Кшиштофа Краєвського намагалися побити близько полудня, коли він ішов до базиліки святої Катерини Олександрійської на богослужіння з нагоди польського Дня незалежності.

Дорогою до базиліки польського посла оточила група росіян з плакатами. За словами журналістів, після російського повномасштабного вторгнення до України та погіршення відносин між РФ і Польщею Краєвського постійно супроводжує Служба державної охорони, і побиттю посла запобігло лише її втручання.

"Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років", — сказав виданню інсайдер в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Напад на посла в Росії підтвердив речник польського МЗС Мацей Вевір. За його словами, Краєвського оточила агресивна група російських активістів приблизно з 10 осіб з транспарантами в руках. Коли вони хотіли перейти від словесних закидів до фізичного нападу, їх зупинили охоронці.

"У середу, під час зустрічі з російським повіреним у справах, польська сторона висловила своє обурення. У відповідь нам сказали, що такі ситуації "не повинні траплятися", — розповів журналістам речник МЗС.

Майей Вевір додав, що польський дипломат не зазнав серйозних травм під час інциденту.

За словами журналістів, посла атакували в російському місті через допомогу Польщі Україні.

