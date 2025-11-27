Байден ні до чого: стрільбу у Вашингтоні влаштував афганець, якому в'їзд до США схвалив Трамп

Виявилося, що затриманий раніше співпрацював із ЦРУ і прибув до США в межах програми "Операція "Союзники вітають", спрямованої на підтримку вразливих громадян Афганістану. І сталося це у квітні 2025 року.

Президент США заявив, що це його попередник Джо Байден винен у тому, що до США потрапив 29-річний Рахманулла Лаканвал, який влаштував стрілянину у Вашингтоні, важко поранивши двох нацгвардійців. Але виявилося, що це адміністрація Трампа, а не Байдена пустила афганця до Сполучених Штатів, пише The Daily Beast.

Афганець стріляв по нацгвардійцях у Вашингтоні

Згідно з повідомленнями, афганський громадянин, який імовірно застрелив двох бійців Національної гвардії біля Білого дому, дістав притулок від адміністрації Трампа раніше цього року.

Численні джерела в правоохоронних органах і ЗМІ впізнали підозрюваного як 29-річного Рахмануллу Лаканвала. Відбитки його пальців збіглися з відбитками пальців чоловіка з таким самим ім'ям, який утік до США під час захоплення його батьківщини талібами 2021 року.

Лаканвал "подав клопотання про надання притулку 2024 року, і адміністрація Трампа надала його у квітні 2025 року", — повідомляють джерела.

ABC News також упізнала підозрюваного як Лаканвала, повідомивши про три джерела в правоохоронних органах, які повідомили, що його клопотання про надання притулку було схвалено у квітні 2025 року.

Не називаючи імені Лаканвала, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем підтвердила, що підозрюваний прибув "у межах операції "Союзники вітають" (Operation Allies Welcome) 8 вересня 2021 року".

"Підозрюваний, який застрелив наших доблесних національних гвардійців, — громадянин Афганістану, один із багатьох, кого не перевірили, кого масово звільнили у Сполучених Штатах... за адміністрації Байдена", — неправдиво заявила Ноем.

79-річний президент Дональд Трамп пізно ввечері виступив із Флориди зі зверненням, назвавши напад "актом терору", пообіцявши "переглянути кожного іноземця", який прибув з Афганістану, і направити до Вашингтона ще 500 бійців Національної гвардії.

"Він був доставлений адміністрацією Байдена у вересні 2021 року тими сумнозвісними рейсами, про які всі говорили. Ніхто не знав, хто приїжджає. Ніхто нічого про це не знав. Його статус було продовжено відповідно до закону, підписаного президентом Байденом, жахливим президентом, найгіршим в історії нашої країни", — сказав Трамп.

Повідомляється, що перед переїздом до Америки Лаканвал служив разом з американськими спецпризначенцями в Афганістані. Він співпрацював "із різними структурами уряду США, включно з ЦРУ, у зв'язку з його роботою у складі партнерських сил у Кандагарі".

Стрілянина у Вашингтоні — що відомо

По нацгвардійцях відкрили вогонь 26 листопада близько 14.15 біля входу в метро Farragut West у Вашингтоні.

Стрілець працював на ЦРУ

Офіційні особи повідомили, що гвардійців Західної Вірджинії — жінку і чоловіка, які патрулювали столицю США, — було важко поранено.

Обидва гвардійці залишаються в критичному стані, а підозрюваний перебуває під вартою після поранення, отриманого внаслідок інциденту. Влада не розкриває особи гвардійців.

26 листопада директор ФБР Кеш Патель повідомив журналістам, що двоє військовослужбовців Національної гвардії, які дістали вогнепальне поранення за кілька кварталів від Білого дому в центрі Вашингтона, дістали важкі поранення, спростувавши раніше помилкові повідомлення про їхню смерть.

Після стрілянини Служба громадянства та імміграції США оголосила про негайне припинення опрацювання імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, до розгляду їх із міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня 2021 року всі представники збройних сил США покинули територію Афганістану. Відхід військ супроводжувався терактами та тиснявою в аеропорту Кабула, коли люди намагалися втекти від талібів. Загинули сотні людей.

А таліби роздобули "неабияку кількість зброї", зокрема важку техніку та авіацію США.

А Дональд Трамп заявив талібам, що хоче повернути військову базу Баграм, з якої спішно втекли американські військові. Але отримав відмову.