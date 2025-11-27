Байден не при чем: стрельбу в Вашингтоне устроил афганец, которому въезд в США одобрил Трамп

Оказалось, что задержанный ранее сотрудничал с ЦРУ и прибыл в США в рамках программы "Операция "Союзники приветствуют", направленной на поддержку уязвимых граждан Афганистана. И произошло это в апреле 2025 года.

Президент США заявил, что это его предшественник Джо Байден виноват в том, что в США попал 29-летний Рахманулла Лаканвал, который устроил стрельбу в Вашингтоне, тяжело ранив двух нацгвардейцев. Но оказалось, что это администрация Трампа, а не Байдена пустила афганца в Соединенные Штаты, пишет The Daily Beast.

Афганец стрелял по нацгвардейцам в Вашингтоне

Согласно сообщениям, афганский гражданин, предположительно застреливший двух бойцов Национальной гвардии возле Белого дома, получил убежище от администрации Трампа ранее в этом году.

Многочисленные источники в правоохранительных органах и СМИ опознали подозреваемого как 29-летнего Рахмануллу Лаканвала. Отпечатки его пальцев совпали с отпечатками пальцев мужчины с таким же именем, бежавшего в США во время захвата его родины талибами в 2021 году.

Лаканвал "подал ходатайство о предоставлении убежища в 2024 году, и администрация Трампа предоставила его в апреле 2025 года", - сообщают источники.

ABC News также опознала подозреваемого как Лаканвала, сообщив о трех источниках в правоохранительных органах, которые сообщили, что его ходатайство о предоставлении убежища было одобрено в апреле 2025 года.

Не называя имени Лаканвала, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила что подозреваемый прибыл "в рамках операции "Союзники приветствуют" (Operation Allies Welcome) 8 сентября 2021 года".

"Подозреваемый, который застрелил наших доблестных национальных гвардейцев, — гражданин Афганистана, один из многих, кого не проверили, массово освободили в Соединенных Штатах... при администрации Байдена", - ложно заявила Ноэм.

79-летний президент Дональд Трамп поздно вечером выступил из Флориды с обращением, назвав нападение "актом террора", пообещав "пересмотреть каждого иностранца", прибывшего из Афганистана, и направить в Вашингтон еще 500 бойцов Национальной гвардии.

"Он был доставлен администрацией Байдена в сентябре 2021 года теми печально известными рейсами, о которых все говорили. Никто не знал, кто приезжает. Никто ничего об этом не знал. Его статус был продлен в соответствии с законом, подписанным президентом Байденом, ужасным президентом, худшим в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Сообщается, что перед переездом в Америку Лаканвал служил вместе с американскими спецназовцами в Афганистане. Он сотрудничал "с различными структурами правительства США, включая ЦРУ, в связи с его работой в составе партнерских сил в Кандагаре".

Стрельба в Вашингтоне – что известно

По нацгвардейцам открыли огонь 26 ноября около 14.15 у входа в метро Farragut West в Вашингтоне.

Стрелок работал на ЦРУ

Официальные лица сообщили, что гвардейцы Западной Вирджинии — женщина и мужчина, патрулировавшие столицу США, — были тяжело ранены.

Оба гвардейца остаются в критическом состоянии, а подозреваемый находится под стражей после ранения, полученного в результате инцидента. Власти не раскрывают личности гвардейцев.

26 ноября директор ФБР Кэш Патель сообщил журналистам, что двое военнослужащих Национальной гвардии, получивших огнестрельное ранение в нескольких кварталах от Белого дома в центре Вашингтона, получили тяжелые ранения, опровергнув ранее ошибочные сообщения об их смерти.

После стрельбы Служба гражданства и иммиграции США объявила о немедленном прекращении обработки иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, до рассмотрения их по соображениям безопасности.

Напомним, в ночь на 31 августа 2021 года все представители вооруженных сил США покинули территорию Афганистана. Отход войск сопровождался терактами и давкой в аэропорту Кабула, когда люди пытались сбежать от талибов. Погибли сотни людей.

А талибы заполучили "изрядное количество оружия", в том числе тяжелую технику и авиацию США.

А Дональд Трамп заявил талибам, что хочет вернуть военную базу Баграм, с которой спешно сбежали американские военные. Но получил отказ.