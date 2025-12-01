"Попит просто неймовірний": у Газі бракує ліків і їжі, але туди везуть iPhone 17, — ЗМІ

Ізраїль місяцями блокує постачання їжі, ліків та інших предметів першої потреби у Газу. Однак, за даними ЗМІ, у місті почали з'являтись нові смартфони від Apple, які пропонують придбати палестинцям за понад 2 тисячі доларів.

Після місяців блокування постачання продуктів та інших товарів Ізраїль дозволив ввезти у Газу десятки тисяч iPhone 17. Втомлені палестинці не розуміють, як молодь може собі дозволити нові смартфони за таких умов. Місцеві сім'ї сплять у наметах, а запаси їжі вичерпуються. Будівельні матеріали для відновлення міста після атак не допускають. Про це йдеться у матеріалі The National від 1 грудня.

Власник магазину техніки у центрі Гази Мохаммед Закул розповів, що клієнти стоять у черзі за сучасним смартфоном, який став символом статусу. Його ціна починається від 2200 доларів у місцевій валюті.

"Попит просто неймовірний. Кожна партія, що надходить до Гази, містить понад 10 000 телефонів, а іноді й більше. І таких партій надійшло вже десятки", — зізнався він.

Жителі Гази задаються питанням: чому новинка від Apple, а не продукти або дитяче харчування? Більшість сімей вимушено покладаються на гуманітарні продовольчі кошики, і підліток з новим смартфоном у руках виглядає сюрреалістична за таких умов.

Однак Закул пояснив, що його покупці — це здебільшого представники певних груп. Зокрема, йдеться про активістів і засновників громадських ініціатив, торговців і їхніх рідних, орендодавців землі, бізнесмени та співробітники міжнародних організацій, які живуть на іноземні зарплати.

"Протягом двох років ринок був позбавлений нових пристроїв. Тепер, коли телефони з'являються, люди, особливо ці групи, дуже зацікавлені", — підкреслив він.

21-річна Рагад і 18-річна Тала горді, що мають найновіші iPhone. Сестрам їх подарував батько.

"Мій батько заплатив за наші телефони 4500 доларів. Він працює в торгівлі продуктами харчування, і, слава Богу, у нас все добре. Коли люди бачать нас з цими телефонами, вони дивляться на нас, особливо тому, що ми молод. Я відчуваю, як вони думають: "Де ви це взяли?"" — поділилась Рагад.

Коли вона похизувалась смартфоном в Instagram, з-за кордону посипались запитання, як дівчина може таке собі дозволити, чи дійсно можна придбати iPhone 17 у Газі і як таке можливо. Вона підкреслила, що життя навіть серед руїн триває, і люди продовжують купувати те, що їх робить щасливими.

Журналіст і дослідник Хамза Аль-Шобакі дивиться на таку можливість інакше, з тривогою.

"Як це так, що Ізраїль забороняє ввезення ліків, наметів, продовольства та палива, але дозволяє ввезення тисяч сучасних смартфонів? Це не має сенсу. Ізраїль має довгу історію використання телефонів і систем зв'язку для спостереження та збору розвідданих. Дозвіл на ввезення пристроїв, які не були дозволені навіть до війни, викликає питання", — пояснив він.

Він припустив, що дозвіл на постачання iPhone 17 насправді має на меті розширення розвідувальних операцій, зокрема з відстеження членів опору та лідерів громад або з моніторингу цивільних комунікацій. Дослідник наголосив, що товари першої потреби досі у дефіциті і недоступні за ціною, але Газа "затоплена" смартфонами від Apple. На його думку, це не можна інтерпретувати інакше як частину стратегії спостереження.

Інший палестинський журналіст Мохаммед Ава розповів, що суспільство розділилась на два табори — тих, хто підтримує покупців iPhone 17, щоб докази ситуації у Газі були кращої якості, й ті, хто вважає такі покупки недоречними у зоні голоду.

Нагадаємо, 13 жовтня лідери США, Єгипту, Катару і Туреччини підписали угоду про припинення вогню в Газі. Американський лідер Дональд Трамп запевнив, що Третьої світової війни на Близькому Сході не буде.

Однак вранці 19 листопада режим тиші був порушений. Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази, заявивши про відповідь на обстріл ізраїльської інженерної машини.