"Спрос просто невероятный": в Газе не хватает лекарств и еды, но туда везут iPhone 17, — СМИ

Израиль месяцами блокирует поставки еды, лекарств и других предметов первой необходимости в Газу. Однако, по данным СМИ, в городе начали появляться новые смартфоны от Apple, которые предлагают приобрести палестинцам за более чем 2 тысячи долларов.

После месяцев блокирования поставок продуктов и других товаров Израиль разрешил ввезти в Газу десятки тысяч iPhone 17. Уставшие палестинцы не понимают, как молодежь может себе позволить новые смартфоны в таких условиях. Местные семьи спят в палатках, а запасы пищи иссякают. Строительные материалы для восстановления города после атак не допускают. Об этом говорится в материале The National от 1 декабря.

Владелец магазина техники в центре Газы Мохаммед Закул рассказал, что клиенты стоят в очереди за современным смартфоном, который стал символом статуса. Его цена начинается от 2200 долларов в местной валюте.

"Спрос просто невероятный. Каждая партия, поступающая в Газу, содержит более 10 000 телефонов, а иногда и больше. И таких партий поступило уже десятки", — признался он.

Жители Газы задаются вопросом: почему новинка от Apple, а не продукты или детское питание? Большинство семей вынужденно полагаются на гуманитарные продовольственные корзины, и подросток с новым смартфоном в руках выглядит сюрреалистично в таких условиях.

Однако Закул пояснил, что его покупатели — это в основном представители определенных групп. В частности, речь идет об активистах и основателях общественных инициатив, торговцах и их родных, арендодателях земли, бизнесменах и сотрудниках международных организаций, которые живут на иностранные зарплаты.

"В течение двух лет рынок был лишен новых устройств. Теперь, когда телефоны появляются, люди, особенно эти группы, очень заинтересованы", — подчеркнул он.

21-летняя Рагад и 18-летняя Тала горды, что имеют новейшие iPhone. Сестрам их подарил отец.

"Мой отец заплатил за наши телефоны 4500 долларов. Он работает в торговле продуктами питания, и, слава Богу, у нас все хорошо. Когда люди видят нас с этими телефонами, они смотрят на нас, особенно потому, что мы молоды. Я чувствую, как они думают: "Где вы это взяли?"" — поделилась Рагад.

Когда она похвасталась смартфоном в Instagram, из-за рубежа посыпались вопросы, как девушка может такое себе позволить, действительно ли можно приобрести iPhone 17 в Газе и как такое возможно. Она подчеркнула, что жизнь даже среди руин продолжается, и люди продолжают покупать то, что их делает счастливыми.

Журналист и исследователь Хамза Аль-Шобаки смотрит на такую возможность иначе, с тревогой.

"Как это так, что Израиль запрещает ввоз лекарств, палаток, продовольствия и топлива, но разрешает ввоз тысяч современных смартфонов? Это не имеет смысла. Израиль имеет долгую историю использования телефонов и систем связи для наблюдения и сбора разведданных. Разрешение на ввоз устройств, которые не были разрешены даже до войны, вызывает вопросы", — пояснил он.

Он предположил, что разрешение на поставку iPhone 17 на самом деле имеет целью расширение разведывательных операций, в частности по отслеживанию членов сопротивления и лидеров общин или по мониторингу гражданских коммуникаций. Исследователь отметил, что товары первой необходимости до сих пор в дефиците и недоступны по цене, но Газа "затоплена" смартфонами от Apple. По его мнению, это нельзя интерпретировать иначе как часть стратегии наблюдения.

Другой палестинский журналист Мохаммед Ава рассказал, что общество разделилось на два лагеря — тех, кто поддерживает покупателей iPhone 17, чтобы доказательства ситуации в Газе были лучшего качества, и те, кто считает такие покупки неуместными в зоне голода.

Напомним, 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Американский лидер Дональд Трамп заверил, что Третьей мировой войны на Ближнем Востоке не будет.

Однако утром 19 ноября режим тишины был нарушен. Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа, заявив об ответе на обстрел израильской инженерной машины.