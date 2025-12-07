Лувр після пограбування наздогнала нова біда: що сталося цього разу

26 листопада в Бібліотеці єгипетських старожитностей Лувру було виявлено сильне затоплення брудною водою, внаслідок якого пошкоджені сотні книжок, рукописів і документів.

Найстаріші постраждалі твори датуються кінцем XIX століття, повідомляє La Tribune de l'Art. Незважаючи на те, що інцидент стався ще наприкінці листопада, ЗМІ широко заговорили про нього 7 грудня.

Заступник директора Лувру Френсіс Стейнбок заявив, що збитків зазнали від 300 до 400 творів. У бібліотеці, розташованій у павільйоні Мольєна, куди можна потрапити через двір Лефюеля в крилі Денон, зберігаються такі унікальні книжки, як "Опис Єгипту" Карла Ріхарда Лепсіуса або "Щоденники єгиптян і ефіопів".

"Це важливі твори, періодичні видання, довідники та археологічні журнали, але йдеться зовсім не про найцінніші твори, які були втрачені", — розповів Стейнбок у коментарі BFMTV. За його словами, ці рукописи і книги були витягнуті, відкриті, і зараз проводиться ретельна процедура осушення кожної сторінки за допомогою промокального паперу.

Відео дня

Під час внутрішньої перевірки співробітники музею з'ясували, що інцидент стався через витік води в гідравлічній системі, що постачає бібліотечне опалення та вентиляцію, спричинений випадковим відкриттям клапана.

Департамент єгипетських старожитностей у Луврі

Протікання було виявлено близько 20:45 26 листопада, трохи менше ніж через три години після закриття бібліотеки. В електронному листі з попередженням, надісланому наступного дня до Комітету з охорони праці, техніки безпеки та умов праці (CHSCT), з яким вдалося ознайомитися журналістам, ішлося про те, що клапан, який постачає труби над документацією, "спричинив значний потік брудної води". Там же уточнюється, що труби були несправні.

"Килим просочений брудною водою, і офіси непридатні для використання. Витік було усунуто під час роботи нічної зміни. Хочу відзначити наявність під зоною документації головного низьковольтного електрощита, затоплення якого могло призвести до серйозної вторинної аварії", — йдеться в тексті листа.

В інтерв'ю BFMTV Александра Кардіану, секретарка профспілкового відділення CGT у Луврі, заявила, що витік 26 листопада — лише один з "всіх інших, з якими ми роками стикаємося в офісах і бібліотеках".

"Застаріле технічне обладнання, застарілий стан будівлі, недоліки в плані безпеки — все це було передбачувано, тому що всі про це знали, і це роками засуджували на офіційних нарадах", — нарікала вона.

Френсіс Стейнбок запевнив, що територія, де сталося затоплення, "входить до групи приміщень музею, де з вересня 2026 року розпочнеться капітальний ремонт вентиляційної та опалювальної систем".

Проблеми із затягуванням ремонтних робіт у бібліотеці обурюють співробітників з огляду на те, що кабінет генерального директора було відремонтовано зовсім недавно за 276 000 євро. Більшість цих коштів було витрачено переважно на дизайнерські меблі.

Лувр між пограбуванням і підтопленням

Нагадаємо, Лувр уже потрапив у заголовки світових ЗМІ після того, як там 19 жовтня було скоєно зухвале восьмихвилинне пограбування. Тоді злочинці просто серед білого дня піднялися на підйомнику в галерею Аполлона, розбили вікно, а потім і вітрину. Невідомі викрали дев'ять дорогоцінних ювелірних виробів із колекції Наполеона та імператриці Жозефіни, після чого спустилися на землю і зникли на скутерах.

Поліція заарештувала кількох підозрюваних, включно з організаторами та виконавцями, але вкрадені коштовності, особливо найцінніші, все ще не виявлено, хоча частина знайдених прикрас (корону імператриці Євгенії) пошкоджена, і слідство триває.

Пізніше з'ясувалося, що найвідоміший музей світу був легкодоступний не тільки через вікна. Конфіденційні документи, з якими ознайомилися журналісти, показують, що пароль до системи відеоспостереження Лувру був "LOUVRE".