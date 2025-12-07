Лувр после ограбления настигла новая беда: что случилось в этот раз

26 ноября в Библиотеке египетских древностей Лувра было обнаружено сильное затопление грязной водой, в результате которого повреждены сотни книг, рукописей и документов.

Самые старые пострадавшие произведения датируются концом XIX века, сообщает La Tribune de l'Art. Несмотря на то, что инцидент произошел еще в конце ноября, СМИ широко заговорили о нем 7 декабря.

Заместитель директора Лувра Фрэнсис Стейнбок заявил, что ущерб затронул от 300 до 400 произведений. В библиотеке, расположенной в павильоне Мольена, куда можно попасть через двор Лефюэля в крыле Денон, хранятся такие уникальные книги как "Описание Египта" Карла Рихарда Лепсиуса или "Дневники египтян и эфиопов".

"Это важные произведения, периодические издания, справочники и археологические журналы, но речь идет совершенно не о ценнейших произведениях, которые были утрачены", — рассказал Стейнбок в комментарии BFMTV. По его словам, эти рукописи и книги были извлечены, открыты, и сейчас проводится тщательная процедура осушения каждой страницы с помощью промокательной бумаги.

В ходе внутренней проверки сотрудники музея выяснили, что инцидент произошел из-за утечки воды в гидравлической системе, снабжающей библиотечное отопление и вентиляцию, вызванной случайным открытием клапана.

Департамент египетских древностей в Лувре

Протечка была обнаружена около 20:45 26 ноября, чуть менее чем через три часа после закрытия библиотеки. В электронном письме с предупреждением, отправленном на следующий день в Комитет по охране труда, технике безопасности и условиям труда (CHSCT), с которым удалось ознакомиться журналистам, говорилось, что клапан, снабжающий трубы над документацией, "вызвал значительный поток грязной воды". Там же уточняется, что трубы были неисправны.

"Ковер пропитан грязной водой, и офисы непригодны для использования. Утечка была устранена во время работы ночной смены. Хочу отметить наличие под зоной документации главного низковольтного электрощита, затопление которого могло привести к серьезной вторичной аварии", – гласит текст письма.

В интервью BFMTV Александра Кардиану, секретарь профсоюзного отделения CGT в Лувре, заявила, что утечка 26 ноября — лишь одна из "всех других, с которыми мы годами сталкиваемся в офисах и библиотеках".

"Устаревшее техническое оборудование, обветшалое состояние здания, недостатки в плане безопасности — все это было предсказуемо, потому что все об этом знали, и это годами осуждалось на официальных совещаниях", — посетовала она.

Фрэнсис Стейнбок заверил, что территория, где произошло затопление, "входит в группу помещений музея, где с сентября 2026 года начнется капитальный ремонт вентиляционной и отопительной систем".

Проблемы с затягиванием ремонтных работ в библиотеке возмущают сотрудников, учитывая, что кабинет генерального директора был отремонтирован совсем недавно за 276 000 евро. Большинство этих средств были потрачены в основном на дизайнерскую мебель.

Лувр между ограблением и подтоплением

Напомним, Лувр уже попал в заголовки мировых СМИ после того, как там 19 октября было совершено дерзкое восьмиминутное ограбление. Тогда преступники просто среди бела дня поднялись на подъемнике в галерею Аполлона, разбили окно, а потом и витрину. Неизвестные похитили девять драгоценных ювелирных изделий из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, после чего спустились на землю и скрылись на скутерах.

Полиция арестовала нескольких подозреваемых, включая организаторов и исполнителей, но украденные драгоценности, особенно самые ценные, все еще не обнаружены, хотя часть найденных украшений (корону императрицы Евгении) повреждена, и следствие продолжается.

Позже выяснилось, что самый известный музей мира был легкодоступен не только через окна. Конфиденциальные документы, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что пароль к системе видеонаблюдения Лувра был "LOUVRE".