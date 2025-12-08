Японії загрожує цунамі заввишки 3 метри після потужного землетрусу: людей терміново евакуюють

До берегів Японії після інтенсивного землетрусу магнітудою 7,6 стрімко наближаються хвилі цунамі. Жителів узбережжя закликають негайно евакуюватися.

Про наближення цунамі з посиланням на дані сейсмологів повідомляє NHK World Japan. Науковці попередили, що хвилі можуть повторюватися, та закликали жителів тихоокеанського берега продовжувати евакуацію, поки попередження не будуть зняті.

Жителів узбережжя Японії евакуюють через загрозу цунамі Фото: NHK

"Якщо ви перебуваєте в постраждалих районах, тримайтеся далі від узбережжя та гирл річок, які можуть вийти з берегів", — повідомили в NHK World Japan.

При цьому сейсмологи не прогнозують загрози руйнувань від цунамі, втім зазначають, що хвилі можуть бути значно вищими за прогнозовані та прибути раніше чи пізніше.

Цунамі в Японії з хвилями висотою до 3 метрів очікується на узбережжях префектур Хоккайдо, Аоморі та Івате.

Відео дня

Перед тим о 16:15 повідомлялося про землетрус магнітудою 7,6 бали на сході префектури Аоморі, в Хоккайдо та Івате також відчувалися сейсмічні поштовхи.

Біля Японії в Тихому океані 8 грудня стався землетрус магнітудою 7,6 Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 грудня ЗМІ розповідали, що в одному місці під вулканом Єлловстоун 86 000 землетрусів роками залишалися непоміченими.

3 листопада медіа повідомляли, що Афганістан сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,3. Через стихійне лихо загинули щонайменше 4 особи, багато людей дістали поранення. Підземні поштовхи відчувалися також у сусідніх Таджикистані, Узбекистані та Туркменістані.