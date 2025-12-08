Японії загрожує цунамі заввишки 3 метри після потужного землетрусу: людей терміново евакуюють
До берегів Японії після інтенсивного землетрусу магнітудою 7,6 стрімко наближаються хвилі цунамі. Жителів узбережжя закликають негайно евакуюватися.
Про наближення цунамі з посиланням на дані сейсмологів повідомляє NHK World Japan. Науковці попередили, що хвилі можуть повторюватися, та закликали жителів тихоокеанського берега продовжувати евакуацію, поки попередження не будуть зняті.
"Якщо ви перебуваєте в постраждалих районах, тримайтеся далі від узбережжя та гирл річок, які можуть вийти з берегів", — повідомили в NHK World Japan.
При цьому сейсмологи не прогнозують загрози руйнувань від цунамі, втім зазначають, що хвилі можуть бути значно вищими за прогнозовані та прибути раніше чи пізніше.
Цунамі в Японії з хвилями висотою до 3 метрів очікується на узбережжях префектур Хоккайдо, Аоморі та Івате.
Перед тим о 16:15 повідомлялося про землетрус магнітудою 7,6 бали на сході префектури Аоморі, в Хоккайдо та Івате також відчувалися сейсмічні поштовхи.
Нагадаємо, 4 грудня ЗМІ розповідали, що в одному місці під вулканом Єлловстоун 86 000 землетрусів роками залишалися непоміченими.
3 листопада медіа повідомляли, що Афганістан сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,3. Через стихійне лихо загинули щонайменше 4 особи, багато людей дістали поранення. Підземні поштовхи відчувалися також у сусідніх Таджикистані, Узбекистані та Туркменістані.