Японии грозит цунами высотой 3 метра после мощного землетрясения: людей срочно эвакуируют
К берегам Японии после интенсивного землетрясения магнитудой 7,6 стремительно приближаются волны цунами. Жителей побережья призывают немедленно эвакуироваться.
О приближении цунами со ссылкой на данные сейсмологов сообщает NHK World Japan. Ученые предупредили, что волны могут повторяться, и призвали жителей тихоокеанского берега продолжать эвакуацию, пока предупреждения не будут сняты.
"Если вы находитесь в пострадавших районах, держитесь дальше от побережья и устьев рек, которые могут выйти из берегов", — сообщили в NHK World Japan.
При этом сейсмологи не прогнозируют угрозы разрушений от цунами, впрочем отмечают, что волны могут быть значительно выше прогнозируемых и прибыть раньше или позже.
Цунами в Японии с волнами высотой до 3 метров ожидается на побережьях префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ.
Перед тем в 16:15 сообщалось о землетрясении магнитудой 7,6 балла на востоке префектуры Аомори, в Хоккайдо и Ивате также ощущались сейсмические толчки.
