Японии грозит цунами высотой 3 метра после мощного землетрясения: людей срочно эвакуируют

К берегам Японии после интенсивного землетрясения магнитудой 7,6 стремительно приближаются волны цунами. Жителей побережья призывают немедленно эвакуироваться.

О приближении цунами со ссылкой на данные сейсмологов сообщает NHK World Japan. Ученые предупредили, что волны могут повторяться, и призвали жителей тихоокеанского берега продолжать эвакуацию, пока предупреждения не будут сняты.

Жителей побережья Японии эвакуируют из-за угрозы цунами Фото: NHK

"Если вы находитесь в пострадавших районах, держитесь дальше от побережья и устьев рек, которые могут выйти из берегов", — сообщили в NHK World Japan.

При этом сейсмологи не прогнозируют угрозы разрушений от цунами, впрочем отмечают, что волны могут быть значительно выше прогнозируемых и прибыть раньше или позже.

Цунами в Японии с волнами высотой до 3 метров ожидается на побережьях префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ.

Перед тем в 16:15 сообщалось о землетрясении магнитудой 7,6 балла на востоке префектуры Аомори, в Хоккайдо и Ивате также ощущались сейсмические толчки.

Возле Японии в Тихом океане 8 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,6 Фото: скриншот

