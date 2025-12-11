У США арештували біженку з України прямо на співбесіді щодо грін-карти

Українка Вікторія Булавіна вийшла заміж за громадянина США і не мала жодних порушень. Вона разом із чоловіком прийшла на фінальну співбесіду з отримання грін-карти на підставі шлюбу. Але її арештували та відправили до в'язниці.

Інцидент трапився минулого тижня. Федеральні імміграційні агенти США у Сан-Дієго заарештували українку Вікторію Булавіну під час співбесіди з отримання грін-карти в будівлі Служби громадянства та імміграції США (USCIS). Про це розповів її чоловік Віктор Король, який є громадянином США, пише ВВС Україна.

Вікторія Булавіна вперше в'їхала до США у 2022 році через започатковану за часів президента Джо Байдена гуманітарну програму для українців, переміщених через війну.

Її донька брала участь у змаганнях із гімнастики у США, коли почалася війна, і вони возз'єдналися завдяки програмі Uniting for Ukraine.

Відео дня

У Сан-Дієго вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Віктором Королем, громадянином США. Вони уклали шлюб у листопаді 2024 року, а наприкінці березня вони подали заявку на грін-карту для Булавіної.

Вікторія Булавіна була заарештована прямо на співбесіді Фото: Соцмережі

Подружжя прийшло на фінальну співбесіду з отримання грін-карти (дозволу на постійне проживання у США) на підставі шлюбу. Однак наприкінці співбесіди її заарештували агенти Служби імміграційного та митного контролю (ICE) у присутності її чоловіка.

За словами Короля, хоч подружжя й чуло в новинах, що деяких людей затримували під час таких співбесід, вони сподівалися, що з ними цього не станеться — оскільки Вікторія не мала жодних порушень міграційного законодавства.

"Ми хвилювалися через це. Але ми подумали, що з її статусом усе гаразд. Якщо хочеш отримати грін-карту, як можна просто не піти на співбесіду", — розповів її чоловік.

Рейди міграційної поліції в Сан-Дієго

Адвокатка Вікторії розповіла, що її заяву на отримання Тимчасового статусу захисту (TPS) схвалили в червні 2024 року, і діяти він мав до квітня 2025 року.

Однак секретар міністерства внутрішньої безпеки США оголосив про 18-місячне продовження дії статусу для українців, які повторно зареєструвалися в програмі, — до жовтня 2026 року. У січні 2025 року, за кілька місяців до закінчення терміну, Булавіна подала заявку на продовження статусу разом із дозволом на роботу в межах строків, встановлених USCIS.

За федеральними правилами, її статус зберігається, доки триває розгляд заявки на продовження. Це означає, що вона залишається в періоді дозволеного перебування, пояснила її адвокатка Керолайн Метьюз з організації Pathway to Citizenship San Diego, місцевої неприбуткової структури, що надає доступні та безоплатні юридичні послуги іммігрантським сім'ям.

Вже у неділю українку перевели до центру утримання Отай-Меса.

"Це фактично повсякденна поширена практика в Сан-Дієго зараз. Порушення основного права людей на свободу, права на належну правову процедуру, на сповіщення про те, чому вас затримують, поміщають під варту або розпочинають процедуру видворення", — додала Метьюз.

Протести проти ICE Фото: Соцмережі

Вже кілька імміграційних юристів у Сан-Дієго повідомляють, що їхніх клієнтів заарештовували під час співбесід щодо грін-карти.

"Наші громади заслуговують на краще. Вони зробили все, що від них вимагали, і саме так вони дійшли до фінальної стадії свого процесу. Це неприйнятно", — розповіла Мішель Селері, директорка з правового захисту організації Alliance San Diego.

Адвокатка українки нагадала, що Вікторія Булавіна прибула до США законно, дотримувалася правил і не має кримінальної історії. Вона піклувалась про чоловіка, який хворіє на рак, а тепер її утримують у в'язниці, як злочинницю.

"Вона розповіла про жорстоке та нелюдське ставлення. По суті, у тебе нічого немає, у тебе немає телефону, у тебе немає запасного одягу, вона фактично не спала три дні", — розповів чоловік Вікторії, який емігрував до США ще за часів СРСР.

Адвокатка Булавіної також розповіла, що вона не мала інформації про те, що саме інкримінують Вікторії.

"Її немає в онлайн-системі, де вона мала б бути, на момент цієї розмови, і це не дає мені змоги побачити жодних звинувачень, наказу зʼявитися, ордера на арешт", — казала Керолайн Метьюз.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив наприкінці листопада, що зупинить міграцію з країн "третього світу" назавжди. Він також анонсував припинення пільг для негромадян і депортацію іноземців, які "є тягарем для суспільства".

А влітку Трамп хизувався новим табором для нелегальних мігрантів, який побудували на болотах Еверглейдс у Флориді, де повно алігаторів. Тому табір отримав назву "Алігатор Алькатрас".