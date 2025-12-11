В США арестовали беженку из Украины прямо на собеседовании по грин-карте

Украинка Виктория Булавина вышла замуж за гражданина США и не имела никаких нарушений. Она вместе с мужем пришла на финальное собеседование по получению грин-карты на основании брака. Но ее арестовали и отправили в тюрьму.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Федеральные иммиграционные агенты США в Сан-Диего арестовали украинку Викторию Булавину во время собеседования по получению грин-карты в здании Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Об этом рассказал ее муж Виктор Король, который является гражданином США, пишет ВВС Украина.

Виктория Булавина впервые въехала в США в 2022 году через начатую во времена президента Джо Байдена гуманитарную программу для украинцев, перемещенных из-за войны.

Ее дочь участвовала в соревнованиях по гимнастике в США, когда началась война, и они воссоединились благодаря программе Uniting for Ukraine.

В Сан-Диего она познакомилась со своим будущим мужем, Виктором Королем, гражданином США. Они заключили брак в ноябре 2024 года, а в конце марта они подали заявку на грин-карту для Булавиной.

Виктория Булавина была арестована прямо на собеседовании Фото: Соцсети

Супруги пришли на финальное собеседование по получению грин-карты (разрешения на постоянное проживание в США) на основании брака. Однако в конце собеседования ее арестовали агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в присутствии ее мужа.

По словам Короля, хотя супруги и слышали в новостях, что некоторых людей задерживали во время таких собеседований, они надеялись, что с ними этого не произойдет — поскольку Виктория не имела никаких нарушений миграционного законодательства.

"Мы волновались из-за этого. Но мы подумали, что с ее статусом все в порядке. Если хочешь получить грин-карту, как можно просто не пойти на собеседование", — рассказал ее муж.

Рейды миграционной полиции в Сан-Диего

Адвокат Виктории рассказала, что ее заявление на получение Временного статуса защиты (TPS) одобрили в июне 2024 года, и действовать он должен был до апреля 2025 года.

Однако секретарь министерства внутренней безопасности США объявил о 18-месячном продлении действия статуса для украинцев, которые повторно зарегистрировались в программе, — до октября 2026 года. В январе 2025 года, за несколько месяцев до истечения срока, Булавина подала заявку на продление статуса вместе с разрешением на работу в пределах сроков, установленных USCIS.

По федеральным правилам, ее статус сохраняется, пока идет рассмотрение заявки на продление. Это означает, что она остается в периоде разрешенного пребывания, объяснила ее адвокат Кэролайн Мэтьюз из организации Pathway to Citizenship San Diego, местной неприбыльной структуры, предоставляющей доступные и бесплатные юридические услуги иммигрантским семьям.

Уже в воскресенье украинку перевели в центр содержания Отай-Меса.

"Это фактически повседневная распространенная практика в Сан-Диего сейчас. Нарушение основного права людей на свободу, права на надлежащую правовую процедуру, на уведомление о том, почему вас задерживают, помещают под стражу или начинают процедуру выдворения", — добавила Мэтьюз.

Протесты против ICE Фото: Соцсети

Уже несколько иммиграционных юристов в Сан-Диего сообщают, что их клиентов арестовывали во время собеседований по грин-карте.

"Наши общины заслуживают лучшего. Они сделали все, что от них требовали, и именно так они дошли до финальной стадии своего процесса. Это неприемлемо", — рассказала Мишель Селери, директор по правовой защите организации Alliance San Diego.

Адвокат украинки напомнила, что Виктория Булавина прибыла в США законно, придерживалась правил и не имеет криминальной истории. Она заботилась о муже, который болеет раком, а теперь ее удерживают в тюрьме, как преступницу.

"Она рассказала о жестоком и бесчеловечном отношении. По сути, у тебя ничего нет, у тебя нет телефона, у тебя нет запасной одежды, она фактически не спала три дня", — рассказал муж Виктории, который эмигрировал в США еще во времена СССР.

Адвокат Булавиной также рассказала, что она не имела информации о том, что именно инкриминируют Виктории.

"Ее нет в онлайн-системе, где она должна была бы быть, на момент этого разговора, и это не позволяет мне увидеть никаких обвинений, приказа явиться, ордера на арест", — говорила Кэролайн Мэтьюз.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в конце ноября, что остановит миграцию из стран "третьего мира" навсегда. Он также анонсировал прекращение льгот для неграждан и депортацию иностранцев, которые "являются бременем для общества".

А летом Трамп хвастался новым лагерем для нелегальных мигрантов, который построили на болотах Эверглейдс во Флориде, где полно аллигаторов. Поэтому лагерь получил название "Аллигатор Алькатрас".