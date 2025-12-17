У Бразилії впала Статуя Свободи: 24-метрову конструкцію знесло сильним вітром (відео)

Біля одного з мережевих магазинів у Бразилії копія Статуї Свободи впала через сильний вітер, що вирував у південному регіоні країни. Момент падіння потрапив на відео.

Про те, що Статуя Свободи в Бразилії завалилася під час сильного шторму, пише CNN Brasil. Інцидент стався вдень 15 грудня біля магазину мережі Havan у місті Гуаїба, що входить до агломерації Порту-Алегрі.

Падіння Статуї Свободи в Бразилії.

Загальна висота споруди разом з п'єдесталом сягає 35 метрів, Статуя Свободи становить 24 з них. Обвалилася лише сама фігура.

За інформацією пресслужби Havan, під час інциденту ніхто не постраждав, а територію навколо оточили, щоб будівельна бригада компанії прибрала уламки конструкції. В компанії пообіцяли провести технічну перевірку, щоб з'ясувати причину аварії. Повідомляється, що конструкцію встановили в момент відкриття магазину у 2020 році.

В Порту-Алегрі 15 грудня особливо сильний вітер було зафіксовано в муніципалітеті Каноас — там швидкість поривів сягала 96,3 км/год. Цивільна оборона оголошувала попередження про пориви вітру понад 90 км/год.

