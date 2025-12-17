В Бразилии упала Статуя Свободы: 24-метровую конструкцию снесло сильным ветром (видео)

Возле одного из сетевых магазинов в Бразилии копия Статуи Свободы упала из-за сильного ветра, бушевавшего в южном регионе страны. Момент падения попал на видео.

О том, что Статуя Свободы в Бразилии рухнула во время сильного шторма, пишет CNN Brasil. Инцидент произошел днем 15 декабря возле магазина сети Havan в городе Гуаиба, который входит в агломерацию Порту-Алегри.

Падение Статуи Свободы в Бразилии.

Общая высота сооружения вместе с пьедесталом достигает 35 метров, Статуя Свободы составляет 24 из них. Обвалилась только сама фигура.

По информации пресс-службы Havan, во время инцидента никто не пострадал, а территорию вокруг оцепили, чтобы строительная бригада компании убрала обломки конструкции. В компании пообещали провести техническую проверку, чтобы выяснить причину аварии. Сообщается, что конструкцию установили в момент открытия магазина в 2020 году.

Відео дня

В Порту-Алегри 15 декабря особенно сильный ветер был зафиксирован в муниципалитете Каноас — там скорость порывов достигала 96,3 км/ч. Гражданская оборона объявляла предупреждение о порывах ветра более 90 км/ч.

Напомним, в июне в бразильском штате Санта-Катарина разбился воздушный шар с 21 пассажиром. Он загорелся во время полета на большой высоте.

16 декабря в сети распространилось фото елки, которая якобы упала во Львове. В городском совете отреагировали на публикации и заверили, что праздничное дерево стоит на своем месте, а фотографии являются фейком. Паблики извинились за распространение ложной информации и отметили, что фотография была сгенерирована искусственным интеллектом.