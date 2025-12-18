Викрикувала погрози та накинулася з кулаками: в Польщі жінка напала на українку з дитиною (відео)

В місті Лодзь у Польщі місцева жителька напала на українську матір з дитиною. Повідомляється, що конфлікт стався після того, як жінка зробила зауваження власниці собаки, яка не прибрала за твариною екскременти.

Про напад на українку в Польщі розповіли 17 грудня в Центрі моніторингу расистських і ксенофобських проявів (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych). В організації зазначили, що передали відео нападу до прокуратури.

"Молода мати, яка йшла з коляскою, була атакована агресивною жінкою після того, як вона звернула її увагу на те, що вона не прибирає екскременти своєї собаки", — розповіли в центрі.

За словами активістів, коли жінка почула, що те, хто зробила їй зауваження, є українкою, вона почала лаятися, викрикувати ксенофобські погрози та накинулася на неї з кулаками, попри присутність дитини.

Відео дня

Центр має намір подати заяву про скоєння злочину на ґрунті ксенофобії. Якщо провину буде доведено, за статтею 119 Кримінального кодексу Польщі жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 грудня ЗМІ писали про напад на українців через мову в трамваї у польському місті Познань. Поліція заарештувала двох 27-річних підозрюваних, які накинулися на українську пару, за підозрою в дискримінації.

4 грудня медіа розповідали, що в Польщі в місті Слупськ учитель "нацькував" учнів на українських дітей і заявляв, що вони не складують його предмет через свою українську національність.