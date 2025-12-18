Выкрикивала угрозы и набросилась с кулаками: в Польше женщина напала на украинку с ребенком (видео)

В городе Лодзь в Польше местная жительница напала на украинскую мать с ребенком. Сообщается, что конфликт произошел после того, как женщина сделала замечание владелице собаки, которая не убрала за животным экскременты.

О нападении на украинку в Польше рассказали 17 декабря в Центре мониторинга расистских и ксенофобских проявлений (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych). В организации отметили, что передали видео нападения в прокуратуру.

"Молодая мать, которая шла с коляской, была атакована агрессивной женщиной после того, как она обратила ее внимание на то, что она не убирает экскременты своей собаки", — рассказали в центре.

По словам активистов, когда женщина услышала, что та, кто сделала ей замечание, является украинкой, она начала ругаться, выкрикивать ксенофобские угрозы и набросилась на нее с кулаками, несмотря на присутствие ребенка.

Відео дня

Центр намерен подать заявление о совершении преступления на почве ксенофобии. Если вина будет доказана, по статье 119 Уголовного кодекса Польши женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 15 декабря СМИ писали о нападении на украинцев из-за языка в трамвае в польском городе Познань. Полиция арестовала двух 27-летних подозреваемых, которые набросились на украинскую пару, по подозрению в дискриминации.

4 декабря медиа рассказывали, что в Польше в городе Слупск учитель "натравливал" учеников на украинских детей и заявлял, что они не сдают его предмет из-за своей украинской национальности.