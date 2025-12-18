Апокаліптичне видовище: води Перської затоки забарвилися в колір крові (відео)

Цікаве природне явище можна було спостерігати на іранському острові Ормуз. Проливні дощі розмили землю і в море обрушилися потоки червоної води.

Це явище разюче перегукується з аналогічними описами "кривавого дощу" або червоної води в Біблії, які історично інтерпретувалися як ознаки кінця часів, пише The Guardian.

Острів Ормуз став буквально стікати водами червоного кольору

Перша з десяти страт, які Бог обрушив на єгиптян у біблійному оповіданні про Вихід, почалася з того, що води річки Ніл перетворилися на кров.

Попри очевидну схожість із біблійними пророцтвами про кінець світу, червоні дощі в Ірані пояснюються великою кількістю багатого на оксид заліза червоного ґрунту.

Відомий у цих краях як "голак", цей оксид заліза вступає в реакцію з сильними дощами, внаслідок чого будь-яка вода поблизу забарвлюється в багряний колір, оскільки в неї потрапляє стічна вода.

Відео дня

Острів Ормуз геологічно відомий своїми барвистими мінеральними ґрунтами, за що отримав прізвисько "Веселковий острів", і такий ефект регулярно спостерігається під час сильних злив.

Унікальний хімічний склад острова Ормуз сформувався за мільйони років і містить шари сланцю, глини, вулканічних порід і понад 70 мінералів.

Переважний червоний колір зумовлений наявністю оксиду заліза, також відомого як гематит, який утворюється внаслідок вулканічної активності на острові.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, було показано водоспади багряної води, що спадають зі скель острова Ормуз прямо у води Перської затоки.

"Криваві ріки" на острові Ормуз

Сам острів Ормуз не згадується в Біблії безпосередньо, проте більший регіон стародавньої Персії, нині відомої, як Іран, часто фігурує у Священному Писанні.

Ключова згадка про цей регіон стародавнього світу міститься в Об'явленні 16:12, коли шоста чаша гніву виливається на річку Євфрат, розташовану на протилежному боці Перської затоки, приблизно за 500 км від острова Ормуз.

У пророцтві про останні часи йдеться про те, що ця подія осушить Євфрат, "щоб приготувати шлях царям зі сходу". Це призведе до зібрання царів для битви при Армагедоні, як сказано в Об'явленні.

Деякі біблійні дослідники інтерпретують "царів зі сходу" як світові держави з цього регіону, потенційно включаючи сучасний Іран до складу східної коаліції в подіях останніх років.

Острів Ормуз — не єдине місце на Близькому Сході, де останніми місяцями вода забарвилася в червоний колір.

Нагадаємо, в серпні біблійне Галілейське море в Ізраїлі таємничим чином забарвилося в яскраво-кроваво-червоний колір, що стривожило місцевих жителів і викликало побоювання з приводу "поганої ознаки". Але виявилося, що всьому причиною стало цвітіння водоростей.

А нещодавно в США на онлайн-картах виявили "криваву купу", яка виявилася залишками від вулканічної діяльності.