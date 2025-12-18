Апокалиптическое зрелище: воды Персидского залива окрасились в цвет крови (видео)

Интересное природное явление можно было наблюдать на иранском острове Ормуз. Проливные дожди размыли землю и в море обрушились потоки красной воды.

Это явление поразительно перекликается с аналогичными описаниями "кровавого дождя" или красной воды в Библии, которые исторически интерпретировались как признаки конца времен, пишет The Guardian.

Остров Ормуз стал буквально истекать водами красного цвета

Первая из десяти казней, которые Бог обрушил на египтян в библейском повествовании об Исходе, началась с того, что воды реки Нил превратились в кровь.

Несмотря на очевидное сходство с библейскими пророчествами о конце света, красные дожди в Иране объясняются обилием богатой оксидом железа красной почвы.

Известный в этих краях как "голак", этот оксид железа вступает в реакцию с сильными дождями, в результате чего любая вода поблизости окрашивается в багровый цвет, поскольку в нее попадает сточная вода.

Остров Ормуз геологически известен своими красочными минеральными почвами, за что получил прозвище "Радужный остров", и подобный эффект регулярно наблюдается во время сильных ливней.

Уникальный химический состав острова Ормуз сформировался за миллионы лет и включает в себя слои сланца, глины, вулканических пород и более 70 минералов.

Преобладающий красный цвет обусловлен наличием оксида железа, также известного как гематит, который образуется в результате вулканической активности на острове.

На видео, опубликованных в социальных сетях, были показаны водопады багровой воды, ниспадающие со скал острова Ормуз прямо в воды Персидского залива.

"Кровавые реки" на острове Ормуз

Сам остров Ормуз не упоминается в Библии напрямую, однако более обширный регион древней Персии, ныне известной, как Иран, часто фигурирует в Священном Писании.

Ключевое упоминание об этом регионе древнего мира содержится в Откровении 16:12, когда шестая чаша гнева изливается на реку Евфрат, расположенную на противоположной стороне Персидского залива, примерно в 500 км от острова Ормуз.

В пророчестве о последних временах говорится, что это событие осушит Евфрат, "чтобы приготовить путь царям с востока". Это приведет к собранию царей для битвы при Армагеддоне, как сказано в Откровении.

Некоторые библейские исследователи интерпретируют "царей с востока" как мировые державы из этого региона, потенциально включая современный Иран в состав восточной коалиции в событиях последних лет.

Остров Ормуз — не единственное место на Ближнем Востоке, где в последние месяцы вода окрасилась в красный цвет.

Напомним, в августе библейское Галилейское море в Израиле таинственным образом окрасилось в ярко-кроваво-красный цвет, что встревожило местных жителей и вызвало опасения по поводу "дурного предзнаменования". Но оказалось, что всему причиной цветение водорослей.

А недавно в США на онлайн-картах обнаружили "кровавую кучу", которая оказалась остатками от вулканической деятельности.