"Кровавая куча" в США вызвала панику из-за "библейского предзнаменования"

Тревожные снимки пустыни в Нью-Мексико вызвали в интернете опасения по поводу библейского явления, подобного эпидемии чумы. Но оказалось, что это вулканическое образование, а не мистическое знамение.

Пользователи Google Earth определили координаты, которые указывают на отдаленный район на севере Нью-Мексико, к северо-западу от Санта-Фе. Некоторые пользователи утверждают, что на снимках видна "большая куча цвета крови", пишет Daily Mail.

Хотя эти изображения встревожили некоторых зрителей, другие определили это образование как шлаковый конус — вулканическое образование, состоящее из пепла, шлака и камней, накопившихся вокруг жерла во время прошлых извержений.

Кровавая куча в пустыне Нью-Мексико Фото: Скриншот

С геологической точки зрения, этот конус существовал раньше кальдеры Валлес, то есть он образовался на более раннем этапе вулканической активности в регионе.

Его насыщенный красный цвет обусловлен богатым железом вулканическим материалом, который окислился с течением времени; этот процесс сохранился благодаря засушливому климату региона, который ограничивает эрозию и выщелачивание минералов.

Однако в посте, распространяемом на X и просмотренном более двух миллионов раз, была подпись: "Меня все больше беспокоит огромная куча крови в пустыне".

Вирусная публикация вызвала вопросы о том, может ли этот сайт быть связан с библейскими пророчествами о последних временах, описывающими окрашивание водоемов в красный цвет.

Один пользователь спросил: "Разве об этом не говорится в Библии?"

Вероятно, комментарий относился к Книге Исхода, в которой подробно описываются десять казней, которые Бог обрушил на египтян. Согласно Священному Писанию, проклятие заключалось в том, что по повелению Бога Моисей ударил по водам Нила посохом, превратив их в кровь.

Однако существует и гораздо менее сверхъестественное объяснение. Красный цвет обусловлен природным окислением красной шлаковой породы, образовавшейся в результате местной вулканической активности, а его интенсивность усиливается тем, что этот материал активно добывается для использования в дорожном строительстве, ландшафтном дизайне и очистке воды.

Любой сток с этой территории имеет естественное происхождение и не представляет опасности, хотя его цвет может создавать визуальную иллюзию темно-красной жидкости, вытекающей из земли.

Напомним, это не первый раз, когда в соцсетях говорят о мрачных библейских предзнаменованиях. Так, в августе 2025 года Галилейское море, которое упоминается в Библии, окрасилось в кроваво-красный цвет. Но оказалось, что причиной стало цветение воды. Официальные лица подчеркнули, что пигмент безвреден, и анализы показывают, что вода безопасна для купания, несмотря на ее неприятный оттенок.

А известный южноафриканский проповедник, предупредил, что второе пришествие Христа произойдет совсем скоро независимо от того, готово человечество, или нет.