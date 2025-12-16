"Кривава купа" у США викликала паніку через "біблійну ознаку"

Тривожні знімки пустелі в Нью-Мексико викликали в інтернеті побоювання з приводу біблійного явища, подібного до епідемії чуми. Але виявилося, що це вулканічне утворення, а не містичне знамення.

Користувачі Google Earth визначили координати, які вказують на віддалений район на півночі Нью-Мексико, на північний захід від Санта-Фе. Деякі користувачі стверджують, що на знімках видно "велику купу кольору крові", пише Daily Mail.

Хоча ці зображення стривожили деяких глядачів, інші визначили це утворення як шлаковий конус — вулканічне утворення, що складається з попелу, шлаку і каміння, які накопичилися навколо жерла під час минулих вивержень.

Кривава купа в пустелі Нью-Мексико Фото: Скриншот

З геологічної точки зору, цей конус існував раніше кальдери Валлес, тобто він утворився на більш ранньому етапі вулканічної активності в регіоні.

Його насичений червоний колір зумовлений багатим на залізо вулканічним матеріалом, що окислився з плином часу; цей процес зберігся завдяки посушливому клімату регіону, який обмежує ерозію і вилуговування мінералів.

Відео дня

Однак у пості, поширюваному на X і переглянутому понад два мільйони разів, був підпис: "Мене все більше турбує величезна купа крові в пустелі".

Вірусна публікація викликала питання про те, чи може цей сайт бути пов'язаним із біблійними пророцтвами про останні часи, що описують фарбування водойм у червоний колір.

Один користувач запитав: "Хіба про це не йдеться в Біблії?"

Імовірно, коментар відносився до Книги Виходу, в якій докладно описуються десять страт, які Бог обрушив на єгиптян. Згідно зі Священним Писанням, прокляття полягало в тому, що за велінням Бога Мойсей вдарив по водах Нілу палицею, перетворивши їх на кров.

Однак існує й набагато менш надприродне пояснення. Червоний колір зумовлений природним окисленням червоної шлакової породи, що утворилася внаслідок місцевої вулканічної активності, а його інтенсивність посилюється тим, що цей матеріал активно видобувають для використання в дорожньому будівництві, ландшафтному дизайні та очищенні води.

Будь-який стік із цієї території має природне походження і не становить небезпеки, хоча його колір може створювати візуальну ілюзію темно-червоної рідини, що витікає із землі.

Нагадаємо, це не вперше, коли в соцмережах говорять про похмурі біблійні ознаки. Так, у серпні 2025 року Галілейське море, яке згадується в Біблії, забарвилося в криваво-червоний колір. Але виявилося, що причиною стало цвітіння води. Офіційні особи наголосили, що пігмент нешкідливий, і аналізи показують, що вода безпечна для купання, незважаючи на її неприємний відтінок.

А відомий південноафриканський проповідник попередив, що друге пришестя Христа станеться зовсім скоро незалежно від того, чи готове людство, чи ні.