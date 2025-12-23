"Абсолютно беззахисна": ЗМІ назвали найслабшу країну ЄС, яка протистоїть Росії

Ірландія не має ані сучасних датчиків, необхідних для виявлення загроз, ані зброї, щоб зупинити ворога, що робить цю державу "абсолютно беззахисною".

Ірландія є найслабшою ланкою Європи в питаннях безпеки, оборони та розвідки, пише The Telegraph з посиланням на сенатора Ірландії Тома Клонана.

Журналісти пояснили, що відповідно до ймовірних військових сценаріїв, підводні човни можуть запускати ракети по Європі або президент Росії Володимир Путін може висаджувати десантників у графстві Клер на заході Ірландії.

Вказується, що на думку більшості аналітиків, реальна загроза стосується мережі підводних кабелів і газопроводів у водах навколо Ірландії. Наводяться дані, що три чверті найважливіших трансатлантичних кабелів проходять через або поруч із кордонами Ірландії.

Оскільки Ірландія не має сучасних радіолокаційних або гідроакустичних систем, Дублін нерідко дізнається про операції Росії в "сірій зоні" лише тоді, коли про це повідомляють союзники, зокрема, Велика Британія.

Автори матеріалу навели приклад, коли 3 грудня літак із президентом України Володимиром Зеленським розпочав посадку в аеропорту Дубліна. Рейс прибув трохи раніше за розклад, що могло врятувати життя українському лідеру.

В повідомленні йдеться, що незабаром після приземлення літака в повітряному просторі на маршруті його польоту було помічено п'ять безпілотників. За словами ірландських посадовців, їхньою метою здебільшого було створення перешкод.

Видання додає, що переліт Зеленського з британського в ірландський повітряний простір, а також відсутність спільного планування, ставили під загрозу президента України.

В статті йдеться, що за кілька тижнів після цього інциденту Дублін не надав жодних пояснень. Також не було ні пресконференції, ні заклику надати інформацію, ні оголошення про перегляд оборонної політики. Натомість цю історію опублікували ірландські ЗМІ.

Тоді ж в Офісі президента уточнили, що інцидент не вплинув на програму візиту і змін у ньому не вносили, а за безпеку відповідає приймаюча сторона.