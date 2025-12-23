Ирландия не имеет ни современных датчиков, необходимых для обнаружения угроз, ни оружия, чтобы остановить врага, что делает это государство "абсолютно беззащитным".

Ирландия является самым слабым звеном Европы в вопросах безопасности, обороны и разведки, пишет The Telegraph со ссылкой на сенатора Ирландии Тома Клонана.

Журналисты объяснили, что в соответствии с вероятными военными сценариями, подводные лодки могут запускать ракеты по Европе или президент России Владимир Путин может высаживать десантников в графстве Клэр на западе Ирландии.

Указывается, что по мнению большинства аналитиков, реальная угроза касается сети подводных кабелей и газопроводов в водах вокруг Ирландии. Приводятся данные, что три четверти важнейших трансатлантических кабелей проходят через или рядом с границами Ирландии.

Відео дня

Поскольку Ирландия не имеет современных радиолокационных или гидроакустических систем, Дублин нередко узнает об операциях России в "серой зоне" только тогда, когда об этом сообщают союзники, в частности, Великобритания.

Авторы материала привели пример, когда 3 декабря самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским начал посадку в аэропорту Дублина. Рейс прибыл чуть раньше расписания, что могло спасти жизнь украинскому лидеру.

В сообщении говорится, что вскоре после приземления самолета в воздушном пространстве на маршруте его полета было замечено пять беспилотников. По словам ирландских чиновников, их целью в основном было создание помех.

Издание добавляет, что перелет Зеленского из британского в ирландское воздушное пространство, а также отсутствие совместного планирования, ставили под угрозу президента Украины.

В статье говорится, что за несколько недель после этого инцидента Дублин не предоставил никаких объяснений. Также не было ни пресс-конференции, ни призыва предоставить информацию, ни объявления о пересмотре оборонной политики. Зато эту историю опубликовали ирландские СМИ.

Напомним, самолет Владимира Зеленского в Ирландии преследовали дроны.

Тогда же в Офисе президента уточнили, что инцидент не повлиял на программу визита и изменений в него не вносили, а за безопасность отвечает принимающая сторона.