"Абсолютно беззащитная": СМИ назвали самую слабую страну ЕС, которая противостоит России
Ирландия не имеет ни современных датчиков, необходимых для обнаружения угроз, ни оружия, чтобы остановить врага, что делает это государство "абсолютно беззащитным".
Ирландия является самым слабым звеном Европы в вопросах безопасности, обороны и разведки, пишет The Telegraph со ссылкой на сенатора Ирландии Тома Клонана.
Журналисты объяснили, что в соответствии с вероятными военными сценариями, подводные лодки могут запускать ракеты по Европе или президент России Владимир Путин может высаживать десантников в графстве Клэр на западе Ирландии.
Указывается, что по мнению большинства аналитиков, реальная угроза касается сети подводных кабелей и газопроводов в водах вокруг Ирландии. Приводятся данные, что три четверти важнейших трансатлантических кабелей проходят через или рядом с границами Ирландии.
Поскольку Ирландия не имеет современных радиолокационных или гидроакустических систем, Дублин нередко узнает об операциях России в "серой зоне" только тогда, когда об этом сообщают союзники, в частности, Великобритания.
Авторы материала привели пример, когда 3 декабря самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским начал посадку в аэропорту Дублина. Рейс прибыл чуть раньше расписания, что могло спасти жизнь украинскому лидеру.
В сообщении говорится, что вскоре после приземления самолета в воздушном пространстве на маршруте его полета было замечено пять беспилотников. По словам ирландских чиновников, их целью в основном было создание помех.
Издание добавляет, что перелет Зеленского из британского в ирландское воздушное пространство, а также отсутствие совместного планирования, ставили под угрозу президента Украины.
В статье говорится, что за несколько недель после этого инцидента Дублин не предоставил никаких объяснений. Также не было ни пресс-конференции, ни призыва предоставить информацию, ни объявления о пересмотре оборонной политики. Зато эту историю опубликовали ирландские СМИ.
Напомним, самолет Владимира Зеленского в Ирландии преследовали дроны.
Тогда же в Офисе президента уточнили, что инцидент не повлиял на программу визита и изменений в него не вносили, а за безопасность отвечает принимающая сторона.