США другу добу переслідують танкер тіньового флоту біля берегів Венесуели

Не виключено, що танкер "Bella 1" належить тіньовому флоту Путіна, оскільки він прямував до Венесуели по нафту і йде під "неправдивим" прапором Гаяни, як повідомляють у Пентагоні.

Танкер під назвою "Белла 1" прямував до Венесуели за нафтою. Він перебуває під санкціями США через зв'язки з іранською нафтою. Американська влада розглядає його як частину тіньового флоту, що перевозить нафту з країн, які перебувають під санкціями, і було видано ордер на його арешт, повідомляє CNN.

США переслідують танкер тіньового флоту

Однак, коли співробітники Берегової охорони США спробували піднятися на борт судна, воно продовжило рух, що призвело до переслідування.

"Берегова охорона США активно переслідує судно з так званого "тіньового флоту", яке бере участь у незаконному обході санкцій Венесуели. Воно пливе під фальшивим прапором і перебуває під судовим арештом", — повідомив інсайдер. Коли танкер буде захоплений американськими військовими, то стане вже третім у списку.

Відео дня

Це була друга операція за таку саму кількість днів, спрямована на перехоплення танкерів, що перевозять венесуельську нафту. У суботу Берегова охорона США перехопила танкер Centuries у міжнародних водах біля берегів Венесуели.

Прессекретарка Білого дому Анна Келлі заявила, що судно перевозило нафту, яка перебуває під санкціями, хоча саме судно не фігурувало у списку суден, що перебувають під санкціями.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, до чийого відомства входить Берегова охорона, в суботу вдень опублікувала в соціальних мережах семихвилинне відео, на якому вертоліт зависає над танкером. Вона написала, що танкер був затриманий під час "досвітньої операції" Береговою охороною за підтримки Міністерства оборони і що востаннє він перебував у порту Венесуели.

"Сполучені Штати будуть і далі переслідувати незаконне переміщення санкціонованої нафти, використовуваної для фінансування наркотероризму в регіоні", — заявила вона.

Нагадаємо, 10 грудня США захопили великий нафтовий танкер "Скіппер", який перебував під санкціями за зв'язки з Іраном.

Раніше Вашингтон посилив тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, якого Трамп звинуватив у затопленні США незаконними наркотиками та мігрантами.

Минулого тижня Дональд Трамп розпорядився про "повну" блокаду танкерів, що перебувають під санкціями та прямують до Венесуели й назад, прагнучи перекрити головну економічну магістраль Каракаса. Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, але через міжнародні санкції її видобуток значно відстає від потенціалу.

Трамп виявляє неабиякий інтерес до нафтової галузі країни і звинувачує Венесуелу в "крадіжці" американської власності внаслідок захоплення цієї галузі державою в 1970-х роках.

До цього американські компанії активно займалися бурінням нафтових свердловин у Венесуелі. Наразі у Венесуелі бурить тільки одна американська компанія — Chevron із Х'юстона.

Більшу частину венесуельської нафти продають у Китай; вантажі на борту суден Skipper і Centuries зрештою призначалися для Азії, як раніше заявляли американські офіційні особи.

Венесуела різко засудила блокаду, назвавши її "нерозважливою і серйозною загрозою". Вона заявила, що продовжить захищати свій суверенітет і національні інтереси.

За словами Метта Сміта, провідного аналітика по США в енергетичній консалтинговій компанії Kpler, танкер Centuries, затриманий 20 грудня, перевозив 2 мільйони барелів сирої нафти.

Тим часом, за словами Сміта, судно Bella 1, яке переслідують США, перебувало "в баласті", тобто йшло без вантажу. Дані AIS показали, що судно подавало сигнали в бік Кюрасао, а його останнє відоме місце розташування було зафіксоване біля берегів Антигуа і Барбуди чотирма днями раніше.

Судно Bella 1 перебуває під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у червні 2024 року за передбачувану участь у транспортуванні іранської нафти, наразі його занесено до списку ІМО як судно без прапора.

Перед перетином Атлантики на початку вересня судно Bella 1 завантажувало сиру нафту на острові Харг в Ірані. Перед завантаженням судно вимкнуло свою систему AIS в Ормузькій протоці — поширена тактика, яку спостерігають серед суден, що завантажують іранську нафту, яка перебуває під санкціями.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні пообіцяли й надалі захоплювати танкери з венесуельською нафтою.

А також стало відомо, що Дональд Трамп підтримує удари України по тіньовому флоту Росії.