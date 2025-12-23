США вторые сутки преследуют танкер теневого флота у берегов Венесуэлы

Не исключено, что танкер "Bella 1" принадлежит теневому флоту Путина, так как он направлялся в Венесуэлу за нефтью и идет под "ложным" флагом Гайаны, как сообщают в Пентагоне.

Танкер под названием "Белла 1" направлялся в Венесуэлу за нефтью. Он находится под санкциями США из-за связей с иранской нефтью. Американские власти рассматривают его как часть теневого флота, перевозящего нефть из стран, находящихся под санкциями, и был выдан ордер на его арест, сообщает CNN.

США преследуют танкер теневого флота

Однако, когда сотрудники Береговой охраны США попытались подняться на борт судна, оно продолжило движение, что привело к преследованию.

"Береговая охрана США активно преследует судно из так называемого "теневого флота", которое участвует в незаконном обходе санкций Венесуэлы. Оно плывет под ложным флагом и находится под судебным арестом", — сообщил инсайдер. Когда танкер будет захвачен американскими военными, то станет уже третьим в списке.

Это была вторая операция за такое же количество дней, направленная на перехват танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. В субботу Береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что судно перевозило нефть, находящуюся под санкциями, хотя само судно не фигурировало в списке судов, находящихся под санкциями.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, в чье ведомство входит Береговая охрана, в субботу днем ​​опубликовала в социальных сетях семиминутное видео, на котором вертолет зависает над танкером. Она написала, что танкер был задержан в ходе "предрассветной операции" Береговой охраной при поддержке Министерства обороны и что в последний раз он находился в порту Венесуэлы.

"Соединенные Штаты будут и дальше преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе", — заявила она.

Напомним, 10 декабря США захватили крупный нефтяной танкер "Скиппер", находившийся под санкциями за связи с Ираном.

Ранее Вашингтон усилил давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Трамп обвинил в наводнении США незаконными наркотиками и мигрантами.

На прошлой неделе Дональд Трамп распорядился о "полной" блокаде танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу и обратно, стремясь перекрыть главную экономическую магистраль Каракаса. Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, но из-за международных санкций ее добыча значительно отстает от потенциала.

Трамп проявляет большой интерес к нефтяной отрасли страны и обвиняет Венесуэлу в "краже" американской собственности в результате захвата этой отрасли государством в 1970-х годах.

До этого американские компании активно занимались бурением нефтяных скважин в Венесуэле. Сейчас в Венесуэле бурит только одна американская компания — Chevron из Хьюстона.

Большая часть венесуэльской нефти продается в Китай; грузы на борту судов Skipper и Centuries в конечном итоге предназначались для Азии, как ранее заявляли американские официальные лица.

Венесуэла резко осудила блокаду, назвав ее "безрассудной и серьезной угрозой". Она заявила, что продолжит защищать свой суверенитет и национальные интересы.

По словам Мэтта Смита, ведущего аналитика по США в энергетической консалтинговой компании Kpler, танкер Centuries, задержанный 20 декабря, перевозил 2 миллиона баррелей сырой нефти.

Тем временем, по словам Смита, судно Bella 1, которое преследуют США, находилось "в балласте", то есть следовало без груза. Данные AIS показали, что судно подавало сигналы в сторону Кюрасао, а его последнее известное местоположение было зафиксировано у берегов Антигуа и Барбуды четырьмя днями ранее.

Судно Bella 1 находится под санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в июне 2024 года за предполагаемое участие в транспортировке иранской нефти и в настоящее время числится в списке ИМО как судно без флага.

Перед пересечением Атлантики в начале сентября судно Bella 1 загружало сырую нефть на острове Харг в Иране. Перед погрузкой судно отключило свою систему AIS в Ормузском проливе — распространенная тактика, наблюдаемая среди судов, загружающих иранскую нефть, находящуюся под санкциями.

Напомним, ранее в Вашингтоне пообещали и дальше захватывать танкеры с венесуэльской нефтью.

А также стало известно, что Дональд Трамп поддерживает удары Украины по теневому флоту России.