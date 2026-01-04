Воєнний злочинець Макаревич очолює контингент РФ у Венесуелі: що про це відомо

На тлі загострення безпекової ситуації у Венесуелі український журналіст і військовий Андрій Цаплієнко звернув увагу на роль російського військового контингенту в цій країні та долю його командира — генерала Олега Макаревича. Йдеться про одного з російських воєнних злочинців, який нині координує діяльність понад сотні військових РФ у Латинській Америці.

"Дуже цікаво, що сталося з генералом Олегом Макаревичем, воєнним злочинцем, який очолював в Венесуелі контингент зі 120 російських військових?", — писав на своїй стоірнці в Telgram-каналі Цаплієнко.

Олег Макаревич: у ГУР розкрили подробиці його діяльності

Раніше ж питання щодо присутності російських військових у Венесуелі та особи їхнього командира коментував на той час чинний начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. У коментарі для видання The War Zone він заявив, що Росія не лише зберігає власний військовий контингент у регіоні, а й поступово поглиблює співпрацю з режимом венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

За словами Буданова, наприкінці листопада у Венесуелі перебувало понад 120 російських військовослужбовців, а керівником цього угруповання був генерал-полковник Олег Макаревич — командувач так званої оперативної групи "Екватор" Міністерства оборони РФ. Зокрема, цей чоловік відповідає за організацію та проведення підготовки венесуельських сил безпеки.

"Вони виконують роль військових радників і інструкторів. Це підготовка піхоти, спецпідрозділів, операторів БПЛА, а також робота з розвідкою та зв’язком", — зазначив Кирило Буданов.

Також Буданов наголошував, що ротація російських військових у цій латиноамериканській країні триває вже багато років і не є ситуативною реакцією на можливе посилення військової присутності США в регіоні. За його словами, йдеться про довгострокову стратегію Кремля зі збереження впливу за межами Європи.

Основна частина російського контингенту, включно з самим Макаревичем та приблизно 90 військовими, дислокується у столиці — Каракасі. Інші підрозділи розміщені на військових та інфраструктурних об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі, а також на острові Аведес.

Очільник ГУР МО України також припустив, що російські війська залишатимуться у Венесуелі навіть у разі силового сценарію з боку Сполучених Штатів. За його оцінкою, Москва намагатиметься вести прямі переговори з Вашингтоном та використовуватиме присутність своїх військових як політичний та військовий аргумент.

"Командир російського контингенту у Венесуелі макарєвіч у ході повномасштабного вторгнення в Україну командував угрупованням військ "Дніпро". Саме макарєвіч у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС — злочин, який завдав значної гуманітарної, екологічної та економічної шкоди Україні", – зазначається у публікації ГУР.

Нагадаємо, що 3 січня США розпочали військову операцію у Венесуелі. Зокрема, цього дня у Каракасі, у столиці країни, лунали вибухи внаслідок ударів військових по стратегічних об'єктах.

Крім того, МЗС РФ заявило, що США вчинили "акт збройної агресії" проти Венесуели. Ба більше, у Москві висловили глибоку стурбованість тим, що відбувається, і засудили дії Вашингтона.