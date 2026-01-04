Военный преступник Макаревич возглавляет контингент РФ в Венесуэле: что об этом известно

На фоне обострения ситуации с безопасностью в Венесуэле украинский журналист и военный Андрей Цаплиенко обратил внимание на роль российского военного контингента в этой стране и судьбу его командира — генерала Олега Макаревича. Речь идет об одном из российских военных преступников, который сейчас координирует деятельность более сотни военных РФ в Латинской Америке.

"Очень интересно, что случилось с генералом Олегом Макаревичем, военным преступником, который возглавлял в Венесуэле контингент из 120 российских военных?", — писал на своей стоирнци в Telgram-канале Цаплиенко.

Олег Макаревич: в ГУР раскрыли подробности его деятельности

Ранее же вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и личности их командира комментировал в то время действующий начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. В комментарии для издания The War Zone он заявил, что Россия не только сохраняет собственный военный контингент в регионе, но и постепенно углубляет сотрудничество с режимом венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

По словам Буданова, в конце ноября в Венесуэле находилось более 120 российских военнослужащих, а руководителем этой группировки был генерал-полковник Олег Макаревич — командующий так называемой оперативной группы "Экватор" Министерства обороны РФ. В частности, этот человек отвечает за организацию и проведение подготовки венесуэльских сил безопасности.

"Они выполняют роль военных советников и инструкторов. Это подготовка пехоты, спецподразделений, операторов БПЛА, а также работа с разведкой и связью", — отметил Кирилл Буданов.

Также Буданов отмечал, что ротация российских военных в этой латиноамериканской стране продолжается уже много лет и не является ситуативной реакцией на возможное усиление военного присутствия США в регионе. По его словам, речь идет о долгосрочной стратегии Кремля по сохранению влияния за пределами Европы.

Основная часть российского контингента, включая самого Макаревича и примерно 90 военных, дислоцируется в столице — Каракасе. Другие подразделения размещены на военных и инфраструктурных объектах в Маракайбо, Ла-Гуайре, а также на острове Аведес.

Глава ГУР МО Украины также предположил, что российские войска будут оставаться в Венесуэле даже в случае силового сценария со стороны Соединенных Штатов. По его оценке, Москва будет пытаться вести прямые переговоры с Вашингтоном и использовать присутствие своих военных как политический и военный аргумент.

"Командир российского контингента в Венесуэле Макаревич в ходе полномасштабного вторжения в Украину командовал группировкой войск "Днепр". Именно Макаревич в июне 2023 года организовал подрыв Каховской ГЭС — преступление, которое нанесло значительный гуманитарный, экологический и экономический ущерб Украине", — отмечается в публикации ГУР.

Напомним, что 3 января США начали военную операцию в Венесуэле. В частности, в этот день в Каракасе, в столице страны, раздавались взрывы в результате ударов военных по стратегическим объектам.

Кроме того, МИД РФ заявил, что США совершили "акт вооруженной агрессии" против Венесуэлы. Более того, в Москве выразили глубокую обеспокоенность происходящим и осудили действия Вашингтона.