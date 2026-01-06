На очах у глядачів: українські акробати впали з висоти в цирку в Німеччині, — Bild (фото)

У Всесвітньому різдвяному цирку в німецькому Штутгарті акробати впали з висоти 5-6 метрів під час виконання номера. За інформацією журналістів, постраждалі артисти — це український дует.

Про нещасний випадок з українськими артистами на сцені німецького цирку повідомив німецький таблоїд Bild. За словами журналістів, інцидент стався 5 січня під час денної вистави.

19-річна жінка та 49-річний чоловік упали на землю на очах у 2 400 глядачів. До цирку негайно прибули служби екстреної допомоги та поліція і провели евакуацію.

Нещасний випадок стався в різдвяному цирку в німецькому Штутгарті Фото: Bild

"Я була на виставі з двома онуками та двома онуками віком від 8 до 11 років. Ми побачили, як упали двоє артистів, і спочатку подумали, що це частина вистави. Але потім вони обидва впали на землю. Чоловікові вдалося трохи піднятися і він залишився сидіти. Жінка лежала нерухомо", — розповіла відвідувачка Інгеборга Лепка.

Відео дня

За словами жінки, працівник цирку повідомив, що обидва артисти у свідомості та просять, щоб виставу не зупиняли. Глядачів попросили перейти до сусіднього намету.

Менеджер з виробництва Далієн Коен підтвердив журналістам, що нещасний випадок стався з українським акробатичним дуетом Дмитра і Дарії, що виконували свій номер "Повітряні ремені": трюки на ременях на висоті. Причина інциденту наразі невідома.

В Штутгарті артисти з України впали з великої висоти Фото: Bild

Коен зазначив, що перед падінням акробати перебували на висоті 5-6 метрів, а підлога була не дуже твердою, оскільки її вкрили тирсою та килимами.

"Обидва були притомні після падіння. Дмитро скаржився на травми ніг. У Дарії боліла спина", — розповів він.

Речник поліції Стефан Відманн раніше повідомляв про серйозні травми артистів. Постраждалих доставили до різних лікарень бригади швидкої допомоги.

Причини падіння артистів у німецькому цирку розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, 20 листопада Фокус писав про нещасний випадок на сцені "Міс Всесвіт 2025". Учасниця від Ямайки впала під час попереднього етапу змагань і її довелося евакуювати на медичних ношах.

17 листопада Фокус розповідав, що на концерті українського співака Віталія Лобача сталася бійка між двома жінками, одна з яких втратила зуб.