На глазах у зрителей: украинские акробаты упали с высоты в цирке в Германии, — Bild (фото)

Во Всемирном рождественском цирке в немецком Штутгарте акробаты упали с высоты 5-6 метров во время исполнения номера. По информации журналистов, пострадавшие артисты — это украинский дуэт.

О несчастном случае с украинскими артистами на сцене немецкого цирка сообщил немецкий таблоид Bild. По словам журналистов, инцидент произошел 5 января во время дневного представления.

19-летняя женщина и 49-летний мужчина упали на землю на глазах у 2 400 зрителей. В цирк немедленно прибыли службы экстренной помощи и полиция и провели эвакуацию.

Несчастный случай произошел в рождественском цирке в немецком Штутгарте Фото: Bild

"Я была на спектакле с двумя внуками и двумя внуками в возрасте от 8 до 11 лет. Мы увидели, как упали двое артистов, и сначала подумали, что это часть спектакля. Но потом они оба упали на землю. Мужчине удалось немного подняться и он остался сидеть. Женщина лежала неподвижно", — рассказала посетительница Ингеборга Лепка.

Відео дня

По словам женщины, работник цирка сообщил, что оба артиста в сознании и просят, чтобы представление не останавливали. Зрителей попросили перейти в соседнюю палатку.

Менеджер по производству Далиен Коэн подтвердил журналистам, что несчастный случай произошел с украинским акробатическим дуэтом Дмитрия и Дарьи, которые выполняли свой номер "Воздушные ремни": трюки на ремнях на высоте. Причина инцидента пока неизвестна.

В Штутгарте артисты из Украины упали с большой высоты Фото: Bild

Коэн отметил, что перед падением акробаты находились на высоте 5-6 метров, а пол был не очень твердым, поскольку его покрыли опилками и коврами.

"Оба были в сознании после падения. Дмитрий жаловался на травмы ног. У Дарьи болела спина", — рассказал он.

Представитель полиции Стефан Видманн ранее сообщал о серьезных травмах артистов. Пострадавших доставили в разные больницы бригады скорой помощи.

Причины падения артистов в немецком цирке расследуют правоохранители.

Напомним, 20 ноября Фокус писал о несчастном случае на сцене "Мисс Вселенная 2025". Участница от Ямайки упала во время предварительного этапа соревнований и ее пришлось эвакуировать на медицинских носилках.

17 ноября Фокус рассказывал, что на концерте украинского певца Виталия Лобача произошла драка между двумя женщинами, одна из которых потеряла зуб.