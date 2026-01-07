В Єрусалимі автобус в'їхав у натовп ультраортодоксальних протестувальників: є загиблі (відео)

В Єрусалимі автобус в'їхав у натовп ултраортодоксальних протестувальників, які вийшли на акцію проти можливого розширення призову до армії.

Інцидент стався у момент, коли демонстранти перекрили проїжджу частину, пише The times of Israel.

Внаслідок наїзду вже відомо про одного загиблого — це підліток якому було 14 років. На оприлюднених в мережі кадрах видно, як автобус на швидкості їде посеред вулиці, а під його передніми колесами висить молодичй чоловік.

Юнака дістали з-під автобуса вже без ознак життя. Ще кілька людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Очевидці інциденту стверджують, що після зіткнення з одним із протестувальників автобус не зупинився одразу та продовжив рух. Після зіткнення деякі учасники протесту кинулися на знімальну групу місцевого телеканалу, пошкодивши обладнання та намагаючись зірвати трансляцію.

Водій автобуса повідомив поліції, що перед тим, як збити і вбити підлітка, він був атакований протестувальниками. Водій нібито заздалегідь зателефонував до поліції і повідомив, що знаходиться в небезпеці.

Поліція розпочала розслідування обставин трагедії.

Журналісти зазначили, що трагедія сталась у день, коли близько 10 тисяч ізраїльтян вийшли на протести проти запланованих змін у законі про військову службу, які можуть розширити призов до армії.

