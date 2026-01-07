В Иерусалиме автобус въехал в толпу ультраортодоксальных протестующих: есть погибшие (видео)

В Иерусалиме автобус въехал в толпу ултраортодоксальных протестующих, которые вышли на акцию против возможного расширения призыва в армию.

Инцидент произошел в момент, когда демонстранты перекрыли проезжую часть, пишет The times of Israel.

В результате наезда уже известно об одном погибшем — это подросток которому было 14 лет. На обнародованных в сети кадрах видно, как автобус на скорости едет посреди улицы, а под его передними колесами висит молодой человек.

Юношу достали из-под автобуса уже без признаков жизни. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы инцидента утверждают, что после столкновения с одним из протестующих автобус не остановился сразу и продолжил движение. После столкновения некоторые протестующие бросились на съемочную группу местного телеканала, повредив оборудование и пытаясь сорвать трансляцию.

Водитель автобуса сообщил полиции, что перед тем, как сбить и убить подростка, он был атакован протестующими. Водитель якобы заранее позвонил в полицию и сообщил, что находится в опасности.

Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

Журналисты отметили, что трагедия произошла в день, когда около 10 тысяч израильтян вышли на протесты против запланированных изменений в законе о военной службе, которые могут расширить призыв в армию.

