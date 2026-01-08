У Німеччині ліві планували підірвати підстанцію: вдалося уникнути масштабного блекауту

На території електропідстанції у місті Еркрат встановили вибухівку, яку виготовили з 9 літрів рідини для розпалу барбекю.

Відповідальність за атаку на себе взяло угруповання Kommando Angry Birds, які опублікували лист на лівій інтернет-платформі indymedia. Саме з листа про напад дізналися слідчі. Про це повідомляє WDR.

Спробу підпалу підтвердив у коментарі журналістам прокурор міста Вупперталь Вольф-Тільман Баумерт.

Після повідомлення поліція оглянула місце атаки та підтвердила, що там було встановлено вибухівку. Для створення було використано 9 літрів рідини для розпалу барбекю та піротехнічний детонатор.

Злочинці хотіли завдати шкоди промисловій зоні на Макс-Планк-штрассе. Свої дії вони мотивували бажанням зменшити "навантаження на людей від екологічних токсинів".

Відео дня

У листі, в якому зловмисники беруть відповідальність, зазначається, що напад, ймовірно, стався деякий час тому, коли погода була теплішою. ​​У ньому йдеться, що вони "не хотіли, щоб хтось замерз". Утім, за даними прокуратури, атака провалилася, а підстанція працювала без перебоїв.

На стіні підстанції також написали KAB, що означає назву угруповання Kommando Angry Birds, а також напис "Switch off" ("вимкни" — ред.)

За словами слідчого прокурора Баумерта, спроба підпалу була атакою на критично важливу інфраструктуру.

"Якби він (вибуховий пристрій. — ред.) спрацював, могло б статися масштабне відключення електроенергії", – сказав прокурор.

Нагадаємо, що 3 січня район Берліна під назвою Штегліц-Целендорф залишився без світла після того, як виникла пожежа на електричних лініях. Дії зловмисників призвели до того, що без електрики та опалення залишилося близько 45 тисяч домогосподарств і 2,2 тисячі комерційних об'єктів.

Згодом журналістка Марія Цатурян пояснювала, як Україна може навчити Європу виживати під ударами ворога.Адже, інцидент у Берліні показав явну неготовність Європи до подібних викликів і радить нашим друзям повчитися в України енергетичному виживанню.