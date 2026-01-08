На территории электроподстанции в городе Эркрат установили взрывчатку, которую изготовили из 9 литров жидкости для розжига барбекю.

Ответственность за атаку на себя взяла группировка Kommando Angry Birds, которые опубликовали письмо на левой интернет-платформе indymedia. Именно из письма о нападении узнали следователи. Об этом сообщает WDR.

Попытку поджога подтвердил в комментарии журналистам прокурор города Вупперталь Вольф-Тильман Баумерт.

После сообщения полиция осмотрела место атаки и подтвердила, что там была установлена взрывчатка. Для создания было использовано 9 литров жидкости для розжига барбекю и пиротехнический детонатор.

Преступники хотели нанести вред промышленной зоне на Макс-Планк-штрассе. Свои действия они мотивировали желанием уменьшить "нагрузку на людей от экологических токсинов".

В письме, в котором злоумышленники берут ответственность, отмечается, что нападение, вероятно, произошло некоторое время назад, когда погода была теплее. В нем говорится, что они "не хотели, чтобы кто-то замерз". Впрочем, по данным прокуратуры, атака провалилась, а подстанция работала без перебоев.

На стене подстанции также написали KAB, что означает название группировки Kommando Angry Birds, а также надпись "Switch off" ("выключи" — ред.)

По словам следственного прокурора Баумерта, попытка поджога была атакой на критически важную инфраструктуру.

"Если бы оно (взрывное устройство. — ред.) сработало, могло бы произойти масштабное отключение электроэнергии", — сказал прокурор.

Напомним, что 3 января район Берлина под названием Штеглиц-Целендорф остался без света после того, как возник пожар на электрических линиях. Действия злоумышленников привели к тому, что без электричества и отопления осталось около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих объектов.

Впоследствии журналистка Мария Цатурян объясняла, как Украина может научить Европу выживать под ударами врага, ведь инцидент в Берлине показал явную неготовность Европы к подобным вызовам и советует нашим друзьям поучиться у Украины энергетическому выживанию.