Збирач кісток і розкрадач гробниць: у США заарештували маніяка, одержимого черепами
Житель Пенсільванії поповнював свою колекцію на прилеглому старовинному кладовищі. У підсумку поліція знайшла в його підвалі сотні людських черепів, кістки й останки. Його звинувачують в оскверненні могил.
34-річному Джонатану Герлаху висунуто понад 500 обвинувачень, пов'язаних із ймовірними злочинами, які, як стверджує влада, розпочалися приблизно в Геловін і являли собою "ожилу версію фільму жахів", пише Daily Mail.
За словами окружного прокурора округу Делавер Таннера Рауза, мешканець Пенсільванії зберігав свою кошмарну "колекцію" у своєму підвалі та окремому складському приміщенні.
"Простіше кажучи, детективи виявили величезну кількість кісток, і ми все ще намагаємося з'ясувати, хто вони, звідки і скільки їх. Днями детективи потрапили в ожилий фільм жахів", — сказав Раус.
За його словами, деяким із черепів понад 200 років, і їхнє вивчення займе "деякий час". Деякі кістки належали немовлятам, яким, як вважають, було всього кілька місяців від роду на момент смерті.
Щонайменше в одного з тіл у підвалі виявили кардіостимулятор, додала влада.
За словами поліцейських, арешт Герлаха раніше цього тижня став кульмінацією багатомісячного розслідування зломів на кладовищі Маунт-Моріа, де було розкрито щонайменше 26 мавзолеїв і склепів.
Кістки і черепи, виявлені на задньому сидінні автомобіля біля покинутого кладовища на околиці Філадельфії, привели поліцію до підвалу Герлаха.
За даними поліції, його заарештували, коли він виходив із цвинтаря і прямував до своєї машини з ломом. У нього також був мішок із мішковини, в якому співробітники поліції виявили муміфіковані останки двох маленьких дітей, три черепи та інші кістки.
Американець перебував у групі на Facebook під назвою "Група з продажу людських кісток і черепів". У цій групі, як повідомляється, його сфотографували з черепом, хоча невідомо, чи продавав він коли-небудь останки.
Герлах не відмовлявся і розповів у поліції, що розграбував щонайменше 30 могил.
За даними поліції, Герлах розповів слідчим, що взяв близько 30 комплектів людських останків і показав їм могили, з яких він їх вкрав. Зазвичай він орудував на історичному кладовищі 1855 року.
